Namur : la clinique Sainte-Elisabeth souhaite se doter d'un nouveau parking de 300 places

Nouvelle tentative pour le CHU UCL Namur qui souhaite disposer d’environ 300 places de parking supplémentaires sur le site de Sainte-Élisabeth à Salzinnes. L’hôpital avait vu sa précédente demande de permis refusée par le fonctionnaire délégué. Lequel avait tenu compte des remarques formulées par certains riverains et liées aux éventuelles nuisances que pouvait générer la future implantation, sur le site des anciennes pépinières, rue Bourtonbourt. Il incombait à Sainte-Élisabeth de doter son parking de panneaux acoustiques et d’adapter l’éclairage afin d’incommoder le moins possible le voisinage. «Nous avons pris en compte les recommandations du fonctionnaire ainsi que celles des riverains que nous avons rencontrés préalablement, indique le service communication de la clinique. Nous avons également fait appel à un bureau d’étude extérieur afin d’être plus efficace.»