Namur: Louise-Marie Danhaive, poète et résistante, aurait eu cent ans

Outre un talent prédisposé pour l’écriture, Louise-Marie était également une femme tant dynamique que patriote. Sous l’occupation allemande, elle mit son courage et sa loyauté au service du pays en intégrant un groupe de la résistance, au mépris du danger. Après la Seconde Guerre mondiale, la femme de lettres contribue aussi à la création d’un groupement d’artistes, sous la dénomination "Créateurs d’arts du Namurois", qui perdura après sa disparition survenue en 1978.

Talent précoce

Fille de Fernand Danhaive, historien et fondateur de la revue Le Guetteur Wallon, Louise-Marie manifeste dès son plus jeune âge un goût prononcé pour la lecture et l’écriture. A travers les œuvres de Ravel, Debussy et Gershwin, elle se dote d’un souffle créateur qui transforme ses mots en joyaux poétiques. Et en guise d’inspiration, elle peut compter sur l’émotion prodiguée par ses balades, aux côtés de son père, vers les carrières et la campagne de Saint-Servais.

Déjà assombrie par la disparition de son frère aîné, l’enfance de Louise-Marie se voit à nouveau endeuillée par la mort de son père, terrassé par une crise cardiaque. Pour apaiser son chagrin, la jeune fille de douze ans se réfugie dans le silence de l’écriture et dévore littéralement la vaste bibliothèque laissée par Fernand Danhaive. Une figure paternelle à laquelle elle rendra un vibrant hommage, trois ans plus tard, avec la publication d’ Heures Brèves, premier recueil en prose: "Sur la route où je vais seule comme tu l’étais avec le silence de la foi et la certitude que l’homme méchant devient meilleur quand on l’aime, il m’arrive de m’arrêter – pour cueillir un pavot, un bleuet, une branche marguerite, de songer aux fleurs que tu semais et tout devient plus facile…"

Bien qu’encore adolescente, la jeune poète voit son talent remarqué par ses pairs. Parmi ceux-ci, Maurice Carême qui lui écrit personnellement pour témoigner de son admiration: "Votre œuvre révèle des qualités qui deviennent bien rares de nos jours. Quelle fraîcheur, quelle spontanéité sous la gaucherie de l’expression !"

Résistante de guerre

Pendant la guerre, Louise-Marie poursuit son travail littéraire avec Les Insomnies d’Arving (NDLR: Prix de l’Essor 1943), son premier roman. Profitant d’un séjour chez sa sœur, à Paris, elle saisit l’occasion pour rencontrer les écrivains Georges Duhamel et Jean Cocteau qui avaient manifesté le désir de faire sa connaissance. En parcourant ses manuscrits, Cocteau lui promet même de faire le nécessaire pour lancer sa carrière. Une promesse qu’il tiendra puisque très vite, un rendez-vous est planifié chez Gallimard. Mais craignant que Louise-Marie ne soit trop jeune pour s’engager auprès d’un éditeur d’une telle renommée, sa sœur et son beau-frère préfèrent l’en dissuader et la ramener à la gare.

En parallèle, elle intègre le groupe de la Résistance MNB et diffuse la presse clandestine. Au péril de sa vie, elle se frayera un chemin en catimini dans des immeubles pour recevoir des messages. Afin d’échapper à la déportation, la poète sera toutefois contrainte de se cacher en France. Au terme du conflit, elle se verra remettre la Médaille de la Résistance Armée et la Médaille commémorative de la guerre 40-45.

Reporter et attachée de presse

Dès 1946, Louise-Marie Danhaive officie comme journaliste à Indépendance et La Meuse Namur. L’occasion pour elle de couvrir, chaque matin, l’actualité des quartiers populaires, armée de son inséparable moto. Avec une rare humanité, elle décrit également les multiples affaires qui rythment les séances du tribunal correctionnel de Namur.

Au terme de vingt années d’expérience, elle cède néanmoins sa casquette de journaliste pour celle d’attachée de presse lors de la création de la Maison de la Culture de Namur. Dans la foulée, elle fédère les artistes autour du mouvement "Créateur d’art du Namurois" qui se crée en 1965.

Éternelle curieuse, Louise-Marie Danhaive, déjà auteure de la pièce Sangre, suit des études de théâtre. Diplômée de l’UCL en 1972, elle doit la même année surmonter le décès de sa sœur Marie-Louise et des problèmes de santé qui la minent de plus en plus. Elle poursuit malgré tout la rédaction de romans, pièces de théâtre et des Carnets de la Maison de la Culture. Déjà affaiblie par deux infarctus, celle que ses amis surnommaient "Loulou" succombe à une maladie du cœur le 1er juin 1978, à l’âge de 55 ans.

Les archives de l’écrivaine disparue ont été léguées à la Bibliothèque communale de Namur. Il s’agit de manuscrits, articles et travaux universitaires de Louise-Marie Danhaive, ainsi que de sa bibliothèque personnelle ou encore des coupures de presse de l’époque.