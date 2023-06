Le Rotary Club Namur Citadelle aide l’ASBL "À mi-chemin" à s’installer à Beez

Accueillant des jeunes adultes de grande dépendance, présentant une déficience motrice et mentale, la cellule devrait s’installer, dans les mois à venir, rue de la Libération à Beez, où une maison d’accueil doit être construite.

"“À mi-chemin” va prendre en location une maison gros œuvre fermé et devra réaliser les finitions intérieures et l’équiper en fonction des besoins spécifiques de ses résidents, explique Michel Schepens, actuel président du Rotary Namur Citadelle. Notre aide est axée vers l’équipement de cette maison afin d’offrir un confort aux 12 à 14 jeunes usagers qui y seront accueillis en journée. Si rien n’est encore choisi définitivement, on peut dire que nous offrirons du matériel de soin, comme un brancard permettant de transporter le jeune vers les sanitaires ou la baignoire. Cela pourrait aussi être une baignoire spécifique à des handicapés physiques ou un brancard mobile, une chaise roulante…"

Rappelant que le principe du Rotary est de servir et d’aider ceux qui en ont besoin, et non de décrocher le maillot jaune du plus gros chèque remis, Michel Schepens se refuse à communiquer sur le montant exact de l’aide octroyée à la cellule "À mi-chemin", précisant toutefois que celle-ci ne se limite pas à un simple don financier.

"Le club sollicite aussi la Fondation Rotary, mobilise son réseau de relations et recherche des collaborations auprès d’entreprises, d’associations… Une fondation va organiser une journée"team building"au profit de"À mi-chemin"en venant peindre et peut-être plus. Une autre devrait aider dans la finition d’une partie du bâtiment. Une entreprise va offrir les services d’un deviseur et prendre en charge les aspects menuiserie. Enfin une autre entreprise de bricolage, bien connue, a également manifesté son intérêt pour accompagner"À mi-chemin". Et nos recherches continuent."

Grâce à cette mobilisation, et si tout se déroule comme prévu, les travaux devraient débuter après les congés du bâtiment et la réception de la maison devrait avoir lieu, conclut le président du Rotary Namur Citadelle, fin de cette année, début de l’année prochaine.