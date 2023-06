Houyet : une potière pose son tour à Petite Hour

Anne-Françoise Dahin, passionnée de la terre, a fait de la poterie une de ses activités professionnelles. Pour vivre pleinement cette passion créatrice, la tourneuse s’est installée en terre houyetoise. Là, dans le hameau de Petite-Hour, elle a trouvé une habitation qui possède une grange de belle taille. Un bonheur quand on se plaît à travailler la terre et à faire jaillir de ses mains des objets qui parfois occupent un beau volume. Dans cette grange-atelier, Anne-Françoise Dahin accueille également les personnes qui souhaitent découvrir ses créations et en savoir plus sur son activité. "J’aime partager ma passion, mais pour être honnête, je préfère tourner moi-même et créer que de voir les autres qui tournent", livre néanmoins celle qui voit dans la poterie une forme d’évasion. "Pour faire un potier, il est de tradition de dire qu’il faut une décennie", lance la Houroise avec un petit sourire. Ce dernier indique que le compteur des heures de pratique a déjà beaucoup tourné. "Moi aussi, j’ai débuté mon parcours en poussant les portes d’un atelier. J’ai été littéralement absorbée par cette activité. Ce qui me passionne c’est le travail avec les mains, par les sensations. " Le sens du toucher y est central: "On peut fermer les yeux et se lancer dans son travail, explique la potière. Il faut qu’entre la personne et la terre, il y ait osmose. Quand le travail de création est lancé, on est complètement pris par cette action. On peut ainsi se libérer totalement de ses pensées. Mais il faut aussi avoir la maîtrise technique de ce qu’on fait pour que la terre puisse se laisser faire. Avoir un vrai tête-à-tête avec la terre." Des bases d’apprentissages sont nécessaires, comme pour le fait de "modeler" la terre, c’est-à-dire de la centrer sur le tour: "Ça s’apprend lentement", insiste l’artisane. Et pour la potière, le travail ne se termine pas quand la forme est obtenue. Il faut passer par d’autres étapes: le séchage, la cuisson, l’émaillage: "Il y a plusieurs métiers à apprendre avant de pouvoir réaliser une pièce."