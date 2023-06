Houyet : l’école de Madeleine Colaux en concert à Celles

Si la Houyetoise a suivi un parcours qui l’a modelée, elle œuvre désormais à partager son art. Par le biais d’une école, elle permet à ceux qui le souhaitent de prendre la bonne mesure de cette pratique. Parce que les moments de communion sont importants, elle propose aux personnes qui la suivent de participer à un concert. Celui-ci est animé par plusieurs dizaines de choristes. Cette année, l’événement aura lieu ce 24 juin 2023 à 19 h, à la collégiale de Celles, un des plus beaux villages de Wallonie, que Madeleine affectionne particulièrement. Le lieu n’est pas choisi par hasard: il est lié à la chanteuse. L’endroit est rempli de beaux et puissants souvenirs. Présente sur le sol beaurinois pour le travail d’apprentissage, la troupe dirigée par la chanteuse prendra le chemin du beau village houyetois pour montrer le résultat d’un travail réalisé durant de nombreux mois.

Si la technique vocale de Madeleine et son enseignement sont rigoureux, il n’empêche que la philosophie de l’école est avant tout de permettre au chanteur d’oser s’exprimer, de prendre sa place dans l’univers vocal du groupe choral et, surtout, de retrouver le plaisir de chanter à l’unisson, Ceci fait la force et la qualité de l’école EDEA et de ses prestations. Le concert puisera dans un répertoire de chants du monde, pop, classiques et français, avec comme nouveauté de cette année une interprétation du morceau Bohemian Rhapsody, du groupe de rock Queen, par quarante choristes accompagnés au piano.