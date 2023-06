Beauraing : quatre projets en lice pour le budget participatif

La Commune de Beauraing lance son premier budget participatif. Ce dispositif permet aux citoyens d’exprimer leur opinion sur l’affectation d’une partie du budget de la Ville. Pour cette première, quatre projets sont soumis aux votes: un abri multifonctions à Sevry, un verger collectif et citoyen à Beauraing, un espace convivial près de l’école de Honnay et une scène extérieure au sein du castel Sainte-Marie. Concrètement, les citoyens de plus de 12 ans et résidant sur le territoire communal peuvent voter une seule fois jusqu’au 20 juin 2023. Disposant de trois points, chaque votant peut soutenir son ou ses projets préférés en leur attribuant 1 point.