Les Solidarités: une nouvelle page s’écrit au zoning Écolys à Suarlée

Il faut un peu d’imagination pour visualiser l’agencement des infrastructures qui prendront place sur cette surface plane de 27 000 m2. Celles-ci s’articuleront autour de l’Ibis Styles, ouvert il y a deux ans. La scène principale, devant laquelle peuvent se rassembler jusqu’à 18 000 personnes, sera imbriquée entre les escaliers de secours de l’hôtel et donnera sur ce qui est actuellement un vaste parking. "Tout a été pensé au millimètre près", indique Denis Gerardy. Une deuxième scène pourra accueillir entre 4 000 et 6 000 personnes à ses pieds et deux autres scènes, plus petites, seront dédiées à la découverte d’artistes émergents et aux spectacles pour enfants.

Le plan du nouveau site des Solidarités a été dévoilé par les organisateurs. ©ÉdA – 60675172673

Toujours convivial

Pour l’instant, les organisateurs du festival ne voient que des avantages à ce nouveau site. "En termes d’accessibilité, nous sommes hyper bien situés, à côté de l’autoroute et de la N4, se réjouit Denis Gerardy. Pour les personnes à mobilité réduite, c’est un atout car c’est plat, contrairement à la citadelle. Grâce à des agriculteurs de Temploux, on a plus de 5 000 places de parking proches (rue de Rhisnes) , ce qui n’était pas le cas avant !" Coût: 3 € par jour et 5 € pour trois. Des navettes gratuites circuleront entre ces parkings et l’entrée du site mais aussi depuis la gare de Namur.

Si l’endroit n’a pas le cachet ni le cadre charmant et boisé de la citadelle, le festival n’en sera pas moins convivial. "On garde la même recette, le même esprit, assure Jean-Pascal Labille, président des Solidarités. Ça reste un événement populaire et familial. Il y aura toujours le village des enfants, le village des associations (plus de 45) et aussi la Casa, où l’on va entretenir cette convivialité."

60 000 festivaliers

Fin août, la rentrée scolaire pointera le bout de son nez mais le festival gardera un air de vacances avec La plage, où le public pourra chiller. "Il y aura aussi des transats devant la radio des Solidarités, où les gens pourront s’asseoir pour écouter les nombreux invités reçus dans le cadre des émissions culturelles et politiques qui seront diffusées tout le week-end, signale Denis Gerardy. Quant au village urbain, il aura toujours un point central mais sera éclaté un peu partout."

Un site plus grand ne signifie pas pour autant plus de monde. Une capacité de 20 000 personnes par jour est maintenue. "Déjà l’an passé, on avait limité la jauge pour ne pas réitérer ce qu’on avait connu le soir où Angèle s’était produite en 2019 (NDLR: l’esplanade de la citadelle était saturée), relève Denis Gerardy. On ne dépassera pas cette limite. De toute façon, on ne fait pas la course au nombre."

Du côté des artistes, rappelons qu’on verra entre autres Zazie, Tamino, Louise Attaque, Bigflo & Oli, Stephan Eicher, Suzane, Adé, Mentissa ou encore Rori. "Comme d’habitude, on a voulu une affiche éclectique, multigénérationnelle et multicouleurs, poursuit Denis Gerardy. On apprécie que les artistes aient un certain engagement, des choses à dire et à défendre ou qu’ils soient présents dans des associations. Celles-ci sont parfois médiatisées, comme les Enfoirés dans le cas de Zazie, mais aussi plus discrètes."

Par rapport aux années précédentes au même moment, davantage de tickets ont été vendus : "25% en plus", se réjouissent les boss, pour qui le pari du changement est d’ores et déjà gagnant !

Prix attractif malgré les coûts

En 2022, recruter du personnel était ardu, un effet post-Covid. En 2023, le personnel répond présent mais les tarifs ont bondi. «On a une hausse d’environ 20 % dans tout (cachets d’artistes, scènes, montage, etc). Les frais supplémentaires subis par les entreprises, tels que l’énergie, ont des répercussions. Pourtant, on n’a pas augmenté de 20 %, indique Denis Gerardy. Pour garder un prix attractif, on a fait des économies dans certains postes mais ce sont des choses qui ne se voient pas à l’œil nu» Un ticket d’un jour coûte 49 € et le pass 3 jours 89 €.

«On conserve un prix très bas par rapport à la moyenne. C’est toujours gratuit pour les moins de 12 ans et on est le seul festival à fixer un prix pour les 12-18 ans : 39 €/jour, ajoute-t-il. Comme on a un peu augmenté le prix pour les adultes à cause la conjoncture, on l’a voulu plus abordable pour les jeunes.»

Ce parking et ces champs n’auront plus le même visage dans deux mois et demi. Le festival s'y installera pour trois jours. ©Florent Marot

Trois millions

Le festival représente un budget de 3 millions€, qui n’a pas été élargi malgré le changement de site. «70 % sont des recettes propres. Le reste est composé de sponsors (dont Solidaris), partenaires privés, et de pouvoirs publics (comme la Ville qui subsidie à hauteur de 90000 €). Le but n’est pas de générer du profit mais d’être en équilibre.» Et Jean-Pascal Labille de préciser : «Une partie de l’argent vient de la mutualité, c’est inchangé par rapport à nos débuts. On verra ce qu’il en est à l’avenir car on sent que ce modèle est en train de changer. À la mutualité, plusieurs sources de financement existent mais le financement du festival n’a rien à voir avec l’assurance maladie-invalidité. Il provient de l’assurance complémentaire des cotisants.»

«On a observé et analysé ce terrain pendant des mois!»

Ce n’est pas une mince affaire de repenser tous les plans avec ce changement de site. Comment avez-vous procédé?

Denis Gerardy : Avec mon directeur technique, on a observé et analysé ce terrain pendant des mois! On a fait plein de croquis et puis, on a eu un déclic! De nombreux éléments sont à prendre en considération. Après, on a fait appel à un dessinateur professionnel. C’est lui qui a par exemple suggéré de placer la scène principale à cet endroit parce qu’on est sur un plateau et que c’est venteux. Là où elle sera placée, elle sera à l’abri du vent. La version que vous voyez ici (voir photo) est la douzième et peut-être qu’il y en aura encore! Ces plans ont dû être validés par les autorités et les pompiers. Tout est prévu tant pour une éventuelle canicule que pour de grosses pluies.

L’hôtel Ibis sera un véritable Q.G. ?

D.G. : Oui, il n’y aura pas de clients car on occupera tout l’hôtel pour les équipes, les artistes, etc. Ils sont prévenus qu’ils ne pourront pas dormir avant une certaine heure (rires). On a eu un accueil chaleureux de Paul de Sauvage, le patron du groupe Actibel qui gère l’hôtel. C’est un bâtiment qui tourne non-stop habituellement. On a trouvé un accord ensemble. C’est du win-win.

Combien de personnes travaillent pour les Solidarités?

D. G. : À l’année, on a une équipe de cinq salariés. Lors des montages et durant le festival, si je retire les 1500 bénévoles, on avoisine les mille personnes (si on prend en compte tous les sous-traitants). Le montage du festival commence le 16 août. Autant de personnes qui travaillent pendant 15 jours, c’est comme une petite entreprise. Il y a plein de métiers différents : monteurs de scènes, de chapiteaux, des techniciens, des électriciens… et même un plombier.

Jean-Pascal Labille, président des Solidarités, et Denis Gerardy, directeur et programmateur, nous ont fait visiter en primeur ce nouveau lieu. ©Florent Marot

Le festival reviendra-t-il vraiment à la citadelle?

Jean-Pascal Labille : C’est clair qu’on reste sur la ville de Namur et, en accord avec le bourgmestre Maxime Prévot, on retourne à la citadelle quand les travaux sont finis. Il y a plus de dix ans, quand on a imaginé cet événement, c’est moi qui ai choisi ce site parce qu’il est exceptionnel. C’est un des plus beaux de Wallonie.

Denis Gerardy : De toute façon, on a signé pour quatre ans ici. On ne saura pas rester beaucoup plus parce qu’on occupe en partie des terrains du Bureau économique de la Province (BEP) qui sont tous vendus, qui sont constructibles et seront construits. On espère que les travaux seront finis dans les temps…

Denis Gerardy, en tant que directeur-programmateur, quels sont vos artistes coups de cœur?

Vu mon âge, je dirais Louise Attaque qui revient fêter son premier album, c’est une date anniversaire. Il y a aussi l’artiste flamand Tamino qui est pour moi un peu le Jeff Buckley de chez nous. Et également plein d’autres surprises et des artistes émergents qui me tiennent à cœur.

Médicaments : un juste prix

Durant l’événement, Solidaris invitera les festivaliers qui le souhaitent à signer une pétition contre les profits des firmes pharmaceutiques. «Elles se permettent d’engranger des superprofits sur le dos de la sécurité sociale et de la santé de chaque citoyen, dénonce la mutualité. La sécurité sociale est financée principalement par le salaire des travailleurs. Une partie de notre salaire sert donc à payer ces surprofits. Il est urgent de changer cette situation !»

Pour contrer ce phénomène croissant, un outil scientifique a été développé afin d’objectiver le prix d’un médicament. D’après cet outil, on a payé un milliard€ de trop à ces firmes.

Pour Solidaris, une première étape consisterait à intégrer l’outil dans la loi pour contraindre les entreprises pharmaceutiques à objectiver le prix de leurs médicaments. Pour se faire entendre au parlement fédéral, la mutualité aurait besoin de 25 000 signatures. «Cela permettrait de contraindre les parlementaires à se positionner sur notre proposition de loi, indique Jean-Pascal Labille, président des Solidarités, estimant qu’il est primordial d’instituer un mécanisme similaire au niveau de l’Union européenne. La présidence belge du Conseil de l’Union européenne en 2024 doit être mise à profit pour mettre ce point à l’agenda européen.»

Un jeu de piste proposera aussi aux participants de retrouver la trace du milliard € perdu dans le budget de la sécu. À noter qu’un débat sur le sujet se déroulera le samedi 26 août à 14h à la Casa.