Faut-il continuer à réaliser des cadeaux pour la fête des pères ? Découvrez l'avis d'enfants et d'un spécialiste (vidéo)

"Le cadeau de la fête des pères, c’est une belle occasion pour réaliser des activités créatives et artistiques. En plus, ils sont super-motivés pour faire plaisir à leur papa" explique leur institutrice.

Cadeau ou pas cadeau, le débat s’est invité cette année dans toutes les écoles avec cette fête des mères qui tombait en plein dans les congés de printemps. Certaines écoles ont décidé de ne plus fêter ni les papas, ni les mamans, pour ne pas faire de jaloux. "Chez nous, poursuit Annick Mélin, on a décidé de poursuivre, même si le contexte familial est de plus en plus compliqué. Quand les parents sont séparés et les familles recomposées, c’est assez facile à gérer. On fait plusieurs cadeaux. Quand un papa est absent ou décédé, on discute avec la maman. Et l’enfant fait son cadeau pour son parrain, son grand-père, son oncle, quelqu’un qui compte pour lui. Quand c’est deux papas ? Là, je n’ai pas encore eu ce cas de figure."

Pour Bruno Humbeeck, psychopédagogue (UMons) et chargé de recherche en sciences de la famille, ces "bricolages" réalisés dans les écoles pour fêter papa et maman ont tout leur sens au niveau créatif et symbolique. "Mais on gagnerait peut-être aujourd’hui à faire une seule fête des parents, dans le sens ou ce serait alors aux enfants de pouvoir déterminer qui sont leurs parents et à qui faire plaisir."

Des enseignants en compétition

Pour ce spécialiste des couples et de la famille, l’important est le temps que passe l’enfant à rechercher ce qui fera plaisir à la personne qu’il veut remercier à l’occasion de cette fête des parents. Et non pas le temps que l’enseignant prend avec les enfants pour réaliser le cadeau.

"Dans les écoles, lors des fêtes des pères ou des mères, il y a comme une compétition entre enseignants. Un peu comme aux fancy-fairs ou chaque enseignant met un point d’honneur à ce que le spectacle de sa classe soit le plus original. Un cadeau doit venir de l’enfant, pas de l’enseignant".

Car pour lui, apprendre à un enfant à faire un cadeau est une démarche qui a du sens s’il est à l’initiative.

"On se fait de moins en moins de cadeaux dans nos sociétés. Supprimer les cadeaux dans une école n’est donc pas du tout anodin. Ce sont souvent les enseignants peu à l’aise avec le côté artistique qui rechignent à en faire, car ils se sentent dévalorisés. Pourtant, l’objet réalisé n’a aucune importance. C’est le cheminement de l’enfant qui compte. Regardez : on ne se souvient pas des personnes qui nous ont offert de l’argent en cadeau. Mais bien de ceux qui ont pris du temps pour choisir ou même réaliser un cadeau pour nous faire plaisir. Ce sont les plus beaux des cadeaux."