Namur : après le château de Thozée, le dieu Pan exulte au musée Rops

Ce double hommage à Pan, à la campagne puis à la ville, c’est le talent d’un artiste flamand qui le rend, Peter Depelchin, né à Ostende en 1985.

Figure hybride, mi-homme et mi-animal, ce dieu Pan, souvent représenté avec une tête de bouc, a autant inspiré et fasciné Félicien Rops que Peter Depelchin. C’est en effet le dieu de la nature sauvage, débordé par ses pulsions et cédant à ses instincts. Un dieu tactile préférant le chaos à l’ordre, prédisposé par essence à s’adonner à des actes luxurieux.

On ne s’étonne donc pas qu’il plût à Rops, lui qui fréquenta le sulfureux milieu de la prostitution, autant guidé par la curiosité du sociologue humaniste que par le désir de dépeindre cette réalité occultée de son temps et, partant, de la dédiaboliser. "Par l’entremise de Pan, Rops a créé sa propre mythologie autour des plaisirs de la chair", commente Véronique Carpiaux, la conservatrice du musée qui a rouvert le 16 mai après démontage et remontage de ses salles.

Cependant, derrière les dieux et déesses de Rops, il y a des modèles charnus, des femmes vibrantes qui arpentent les boulevards parisiens et bruxellois.

Les œuvres de Peter Depelchin méritent le détour en ce qu’elles font écho, par leur audace à transcrire l’interdit, et à labourer la mythologie, à celles de l’illustre peintre et graveur. Ses dessins au crayon et à l’encre de Chine sur papier de soie, aux traits très fins, figurent en effet d’étranges représentations de fusions charnelles et d’enlacements fougueux entre créatures adoubées par Pan, satyres, ménades (adoratrices de Dionysos et de Bacchus), nymphomanes, addicts en tous genres etc. À y regarder de plus près, des animaux plutôt fantastiques participent à ces orgies fines ayant érigé la copulation en art permanent.

Peter Depelchin revisitant l'imagerie de la mythologie la plus crue aurait sûrement été mis au ban de la société du vivant de Félicien Rops. En 2023, il est célébré comme un digne disciple de Rops. On le voit ici en compagnie du député-président de la Province de Namur, Jean-Marc Van Espen. ©Pierre Wiame

"Illumination, de Peter Depelchin. Crayon et crayon rouge et bleu sur papier jaune. "A travers mes oeuvres, explique l'artiste, je ne fais que plonger dans l'imagerie d'autres dessinateurs, pour les réinterpréter et les remettre en scène." Ainsi, confie-t-il, pour le personnage féminin, à droite, je me suis inspiré de ma femme." ©Pierre Wiame

Le dieu Pan s'essayant à l'hermaphrodisme. Un dessin au marqueur molotow et acrylique Issu d'une collection privée. ©Musée Rops

Une des oeuvres exposées au musée Rops jusqu'au 17 septembre, au titre non-équivoque, et qui donne le ton de cet hommage à Pan : Conquer the Penis (2012, techniques mixtes sur carton). ©Musée Rops

La mythologie n'a jamais eu peur de heurter, comme en témoigne cette oeuvre (The Faun and the Deer), représentant un acte zoophilique entre un grand cerf et un faune (un personnage tiré de la mythologie romaine, à ne pas comprendre avec le satyre de la mythologie grecque). ©Musée Rops

"The Great God Pan", 2020, au crayon et crayon rouge sur papier jaune. Le dieu préférant le chaos à l'ordre, le dieu de la démesure et de la nature sauvage, en l'occurrence suscitant la débauche des corps. ©Musée Rops

Un sombre hommage au dieu Pan, signé Peter Depelchin, à la plume et encre de Chine sur papier Arches crème. ©Musée Rops

Un érotisme païen

La seule différence avec Rops, c’est que Peter Depelchin, en 2023, ne risque pas d’être frappé d’opprobre ni de souffrir de la pudibonderie heurtée de ses contemporains.

Le fil rouge ? "Je présente une anthologie de mes œuvres", souligne l’artiste trentenaire.

Comme Félicien Rops a composé sa propre mythologie érotique, Peter "décline ses propres dieux et déesses dans un univers où présent et passé s’entremêlent dans un joyeux imbroglio de couleurs, de formes et de matières", peut-on lire sur la 4e de couverture du catalogue consacré à ce double hommage à Pan. Autrement dit, Peter Depelchin a fait vagabonder ses crayons dans la tumultueuse histoire de l’art, qui cristallise à foison râles, spasmes et corps ouverts. Authentique vivier d’érotisme païen et de tableaux transcendant des tonnes de fantasmes humains.

"Je puise dans l’imagerie d’autres dessinateurs, que je réinterprète et que je remets en scène", explique l’artiste. Une recombinaison exercée avec une liberté telle que Peter Depelchin en vient à construire sa propre cosmogonie, sorte de fête charnelle où tout est permis.

De tout temps, le corps humain nu, homme et femme, a aiguillonné les pinceaux, les burins et les plumes. Toutes les disciplines de l’art ont sublimé ce chef-d’œuvre originel de l’humanité. La nudité, au XIXe siècle, Rops la voit comme un costume moderne et il s’enthousiasme "à refaire cette mythologie païenne si belle, si franchement nue et amoureuse, et que personne n’a jamais osé faire", comme il l’écrit en 1878.

Dans cet hommage à Pan, le nu exulte lascivement et retourne à la nature à travers un florilège d’accouplements ténébreux et même zoophiliques. On voit un homme squelettique (un faune, tiré de mythologie romaine) pénétrer un grand cerf d’un pénis démesuré. On voit comme des enchevêtrements démoniaques, des femmes possédées. Le titre d’une œuvre datée de 2011 ne souffre aucune ambiguïté: Conquer the penis (conquérir le pénis). On le lui dit, à Peter. Osé tout ça. Certes oui, mais ces scènes sont dénuées d’agressivité et de violence. "Toutes ces images, les plus érotiques, ont une origine. Elles ont existé autre part, en un autre siècle, mais dans une autre forme." Rien de très neuf sous le soleil mais il en a fallu, du talent, pour s’y être attaqué.