Namur : à l’Institut technique de Namur, réparer sans compter, au prix d’un café

Depuis quelques années, dans une Europe qui a inventé le Repair Café, condamner ainsi par réflexe consumériste un produit à la casse, c’est un mauvais plan. Un acte éco-irresponsable. Le Repair Café, un génial concept de réparation gratuite et collective, dans une ambiance de café, fonctionne grâce à un réseau de réparateurs bricoleurs bénévoles et solidaires les uns des autres. Face à l’adversité des circuits tombés en rade ou des transistors grillés par usure ou obsolescence programmée, ils font bloc pour ranimer les machines mortes.

Ce mercredi après-midi, fait exceptionnel, plusieurs Repair Café namurois se sont associés et attablés dans un local de l’ITN (Institut Technique de Namur), rue Asty-moulin. Une mise en commun des forces pour honorer la présence parmi eux d’un réparateur-cycliste hors-norme. Michel Heftrich, un Autrichien de nationalité luxembourgeoise, est arrivé à son étape namuroise sur une bécane électrique sophistiquée. L’homme, ex-tourneur sur fer et artisan polyvalent, s’est courageusement lancé dans un tour d’Europe en mode zéro carbone pour inciter les citoyens à réparer leurs objets et à considérer la durabilité de leurs achats.

5555 km

Cet écologiste militant a quitté Vienne le 23 mars avec l’objectif de parcourir 5555 km à vélomobile et de se glisser en catamini dans les rouages multiréparateurs des ateliers bénévoles européens pour prêter main-forte et en tirer de nouvelles leçons. Avec un credo à partager urbi et orbi, au cœur d’une société gaspilleuse en proie à l’infobésité: réparer, tant que faire se peut, et ainsi renforcer l’économie circulaire.

Qui sont-ils, ces réparateurs ? Des retraités pour la majorité, tous armés d’un multimètre et d’une volée de manches à tournevis et d’embouts. Tel Jean-Claude Bougelet, de Malonne, en train de réparer une allonge électrique croquée à trois endroits par un tailleur de haie trop nerveux. Peu de machines ont résisté à l’inlassable persévérance de cet ingénieur de formation.

Guy Brunin, professeur d’électro-mécanique, a initié un Repair Café au sein de l’ITN, tant cette application directe des matières enseignées est valorisante. "Il faut voir, leur satisfaction, quand la machine refonctionne à nouveau". William, 18 ans, et Sacha, 15 ans, tous deux en réorientation scolaire, estiment arriver à trouver la panne dans neuf cas sur dix. La plupart du temps à cause d’un câble défectueux.

Rapidement, ce café jusqu’au boutiste de toutes les réparations monte en intensité. L’air est fébrile d’une énergie acharnée à dépanner et plein de sonorités d’outils en mouvement.

Une première difficulté guette le réparateur chevronné: démonter le corps de la machine, souvent clipsée. Une seconde réside dans la miniaturisation des puces électroniques, ou circuits intégrés. Défaillants, ceux-ci se remplacent. Mais il arrive que la panne ait pour cause la carte (mère) électronique, soit le cerveau de la machine. Une pièce fondamentale, trop chère qui oblige souvent de ne pas s’acharner et de se résigner à jeter l’objet.

L’échevine de l’Eco-consommation Charlotte Deborsu est passée féliciter ces personnes dévouées qui forment à la durabilité des objets, dans une atmosphère tisseuse de liens. Et rappeler que la Ville accorde annuellement un budget général de 5000€ à ses Repair Cafés.