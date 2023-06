Deux accidents coup sur coup sur la N4

Vendredi, la N4 a été le théâtre de deux accidents en cascade. Le premier, mettant un véhicule seul en cause, est survenu vers 19 h 30, à hauteur de Sanseau, en direction de Namur. Une personne a été blessée et transportée par ambulance. Quelques minutes plus tard, un suraccident impliquant deux véhicules a été à déplorer dans le même sens de circulation, à hauteur de Pessoux. Un blessé a été transporté en ambulance. Dans les deux cas, l’intervention a été menée par la zone de secours Dinaphi. La WPR est également descendue sur place.