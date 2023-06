L’expo est ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. Ou sur rendez-vous.

L’artiste, Gaumais d’origine, habite à Villers-sur-Lesse. Âgé aujourd’hui de 94 ans, il peint depuis… plus de 80 ans.

Celui qui sera plus tard ami de la famille royale (il a prodigué des cours de dessins à la reine Paola) n’a pas choisi la technique la plus facile. Mais l’aquarelle, quand elle est bien réussie, ne peut laisser indifférent.

Pierre Chariot a fréquenté l’académie des Beaux-Arts de Gand. On l’a considéré comme le disciple de l’aquarelliste anglais Turner. Ce qui lui a valu une fameuse réputation. L’artiste est un technicien des couleurs et un maître de la lumière. C’est un amoureux des paysages ; il a d’ailleurs voyagé en Bretagne, en Provence, en Irlande… et qui n’a pas laissé de côté les paysages de son pays. Qu’ils soient enneigés (ce sont ses chefs d’œuvre) ou non.

La violence des vagues côtières telles qu’il les peint sont réalistes. Le peintre sait également bien faire passer son humeur ou sa joie dans des dessins à la mine de plomb. Les arbre, sous le vent ou le soleil de Provence, sont aussi pour lui une manière de rendre des situations quasi réelles.

L’exposition de Wareille rend bien ce qu’est l’aquarelliste Pierre Chariot. On ne se lasse pas d’admirer ses œuvres.