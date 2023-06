Pour accueillir cet événement qui attire en général des milliers de cyclistes, la Ville devra mettre la main à la poche. Plus précisément, la convention avec la RTBF que le conseil communal était invité à valider ce mercredi soir porte sur près de 21 800 €. Ce montant doit couvrir les frais liés à l’installation du Village Vivacité ; les frais de lignes techniques utiles à la réalisation des émissions ; les frais de sonorisation, de gardiennage, d’assurance, sans oublier les logements et repas des différentes équipes de VivaCité.

À cela, il faut encore ajouter quelque 11 800 € pour couvrir les besoins en matière de sécurité, de logistique et la mobilisation du personnel communal. Au total, le Beau Vélo de RAVeL coûtera de l’ordre de 33 500 € à la Ville.

"Superflu"

Dans l’opposition, MR et PS, même si l’événement séduit, on rechigne à mettre la main au portefeuille. "Ça fait cher payé. Il serait peut-être plus judicieux d’allouer ce montant à l’entretien ou la création d’infrastructures cyclables […] Cette dépense est peut-être superflue", estime le libéral Santos Lekeu-Hinostroza. Côté PS, Valérie Hautot s’étonne tout simplement que la Ville doive intervenir. "Nous parlons quand même de la RTBF. Certes, ils fournissent une série de choses, mais quand même. Si cela avait été un projet similaire réalisé par notre presse locale, une intervention de notre part serait plus logique." Et d’ajouter: "Je me permets quand même de vous rappeler que notre presse locale ne bénéficie même pas de ce montant en tant que soutien communal annuel. Par contre, la RTBF arrive et on sort le chéquier."

De la communication plutôt que du béton

Dans la majorité, on déplore une telle lecture. Le Beau Vélo de RAVeL est davantage perçu comme une occasion unique de faire rayonner le pays de Gembloux, et singulièrement le château de Corroy, l’abbaye d’Argenton ou encore la Faculté.

L’Écolo Gauthier le Bussy, échevin de la Mobilité, met d’ailleurs en avant le public nombreux attendu sur place, les auditeurs qui suivront l’événement à distance, la retransmission en télévision, sans oublier la qualité du concert qui sera proposé avec des artistes de renom "Cela nous coûterait 4 ou 6 fois plus cher si nous voulions faire la même chose seul."

Enfin, l’élu pointe une opportunité d’investir dans la promotion de la mobilité douce et de faire découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre différents itinéraires. "Il vaut mieux mettre 10 000 € ou 30 000 € pourv un événement comme celui-là plutôt que faire 5 mètres de béton en plus […] Oui, une fois tous les 10 ou 15 ans, il faut se payer le Beau Vélo de RAVeL à Gembloux."

La majorité a voté positivement. PS et DéFI se sont abstenus. Le MR a voté négativement.