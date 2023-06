Beauraing: deux nouvelles spécialités au marché du terroir

Le marché de terroit et de l’artisanat de Beauraing se tient régulièrement sur la place du centre. Mais une fois par an, une édition d’un type particulier est organisée. Les artisans et producteurs locaux animent un événement qui rassemble les habitants, invités à goûter à la convivialité. L’occasion est donnée aux producteurs de venir présenter leur savoir-faire.