À Gedinne, un rallye de voitures anciennes et de prestige

Le succès était au rendez-vous et depuis, chaque année, les amateurs de vieilles mécaniques se donnent rendez-vous à Gedinne. Lors des dernières éditions, ils étaient plus d’une centaine.

Cette année, Les Viellies Gedinnoises changent de nom pour devenir Retro Cars Gedinne Club. Une association de fait qui vient de voir le jour reprend l’organisation. Elle est constituée de l’équipe des vieilles gedinnoises à 80%, avec d’autres passionnés qui ont rejoint le groupe. Au sein de ce nouveau comité, on retrouve cinq Gedinnois ainsi qu’un néerlandophone qui a déjà fait ses preuves dans le milieu puisqu’il ramène chaque année plusieurs amateurs de vielles voitures venus du nord du Pays.

Un rendez-vous sur deux jours

Le nouveau comité a voulu marquer le coup cette année en organisant l’évènement non plus sur une seule journée mais sur deux jours. Le but est bien sûr de faire découvrir la belle région de la Semois ardennaise et des alentours. Cette année, les participants auront en effet l’occasion de découvrir les magnifiques vallées de la Houille, de la Semois et de la Meuse. Ce week-end permettra aussi aux participants de découvrir les produits du terroir.

Le programme de ce week-end dédié aux vieilles mécaniques est plus qu’intéressant. Les participants seront accueillis à Beauraing le samedi 24 juin dès midi avec le verre de bienvenue et un cocktail dinatoire. Ils recevront une plaque souvenir, le road book ainsi que les différents pass. Le départ de la première boucle est prévu à 14 h. Une seconde boucle partira aux alentours de 16 h. L’arrivée est prévue à 17 h 15 à la Ferme des 3 Moulins à Beauraing où chacun pourra participer à une séance photo dans la boîte Matchbox. Une soirée de gala terminera cette première journée.

C’est sur le prestigieux site du circuit de Gedinne qu’aura lieu la deuxième journée avec, dès 8 h, l’accueil des participants et le petit déjeuner ardennais. Deux boucles sont prévues durant la matinée. La première prendra son départ à 9 h 15 et la seconde à 11 h 15. L’événement se clôturera par la traditionnelle cochonnaille et ses accompagnements.

Rappelons que ce week-end "vieilles voitures" est ouvert à toutes et tous et que les amateurs de vieilles mécaniques sont bien sûr les bienvenus. Les voitures seront visibles durant les deux jours à partir de 12 h 30. Ceux qui possèdent des voitures ancêtres ou de prestige et qui veulent participer à ce grand rassemblement peuvent encore le faire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin.

Personnes de contact: Olivier Demoors (FR 0475 95 06 64), José Smeets (NL 0493 09 11 33) ou

retrocarsgedinneclub@gmail.com.