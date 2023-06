Vresse | Le pont de claies de Laforêt prêt à faire un un tabac auprès des touristes

Au fil du temps, le pont de claies s’est érigé au rang d’attraction touristique phare à Vresse-sur-Semois. Ces dernières années, sa notoriété est encore montée un peu plus en flèche, notamment en raison d’un confinement qui aura finalement eu le mérite de rappeler à de nombreux Belges la richesse du territoire. Mais aussi pour le côté "Instagramable" des lieux. "Une fois qu’il est monté, il ne se passe pas un jour sans qu’une photo ne soit diffusée sur les réseaux, s’amuse Pauline Hauptmann. Selon certaines statistiques, 80 000 personnes l’empruntent chaque année" Et rien ne laisse à penser que cet engouement devrait retomber.

Le pont de claies offre un point de vue unique sur la Semois. ©EDA

Fierté de toute une région, le pont de claies a une origine modeste, on ne peut plus utilitaire. "Les ponts de claies remontent au XIXe siècle. Sur la Semois, on en trouvait une dizaine. Ils servaient aux agriculteurs pour ramener leur production de tabac au sec au village. Le pont de Laforêt est le seul qui est encore monté, mais uniquement dans une visée touristique."

Les premiers promeneurs de l'année ont apprécié (re)découvrir le pont. ©EDA

Pour les personnes qui souhaitent le découvrir, une première balade de trois kilomètres au départ de Vresse-sur-Semois permet de l’emprunter pour rejoindre Laforêt, l’un des plus beaux village de Wallonie. Mais du côté du centre Touristique on aime rappeler que l’offre est bien plus étoffée. "Au total, nous comptons une cinquantaine de promenades pour quelque 400 kilomètres de circuits balisés. Ce serait dommage de ne pas découvrir tout ce qu’il y a autour", conclut Pauline Hauptmann. Le pont de claies sera démonté vers la fin septembre.

Un savoir-faire qui se transmet

Claude et Robert, deux ouvriers communaux, participent à la construction du pont depuis des années. ©EDA

Le montage du pont représente une journée de travail pour les ouvriers communaux. Du moins si l’on omet les longs mois durant lesquels ils réparent les claies abîmées. Du bois de noisetiers est récupéré, écorcé, tressé.

Au fil du temps, la méthode a été améliorée, notamment avec l'ajout d'un câble qui doit retenir les différents éléments en cas de montée des eaux. ©EDA

Claude et Robert, deux ouvriers communaux, pratiquent ces gestes ancestraux depuis des décennies. Avec le temps, la méthode a évolué. Un câble entrelacé entre les claies a notamment fait son apparition. Il doit retenir les différents éléments si ceux-ci étaient entraînés par les eaux comme ce fut le cas en 2021.

Les claies sont réalisée avec du bois de noisetiers récupéré et travaillé tout au long de l'année. ©EDA

Ces dernières années, les deux ouvriers ont transmis leur savoir à de jeunes collègues. "Et désormais, ils sont prêts", lâchent-ils avec le sentiment du devoir accompli.