Une course de cuistax à Boninne

Le 2 juillet prochain, le Comité d’Animations de Boninne, en association avec le comité de Gelbressée, organisera pour la première fois une course de Cuistax dans les rues du village. Sur un parcours d’un kilomètre autour de la place du Try, les membres des équipes (cinq participants minimum) se relaieront pendant trois heures, à raison de deux membres à la fois sur le véhicule. "L’idée originale vient en fait de Laurent Minet, du comité de Gelbressée, explique Karin Bonnechère, la vice-présidente du comité. Là-bas, ils n’ont pas la place pour organiser ça, et de notre côté nous voulions une chouette activité pour rassembler et faire sortir les villageois. Après concertation, le comité a approuvé l’idée."