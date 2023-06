Piétonnier, habitat et commerces: un équilibre difficile à trouver pour Namur (Vidéo)

"Nous sommes allés boire un verre dans le piétonnier de Mulhouse et, vers minuit et demi, on a croisé des policiers. On imagine qu’ils font respecter les règles en vigueur (NDLR les terrasses ferment à 1 h). " Tout le contraire de Namur, martèle-t-elle, où police et politique ne font pas de l’application d’un règlement communal pourtant "bien fait" une priorité.

Néanmoins, lorsqu’on lui demande si elle serait prête à faire ses bagages pour s’installer à Mulhouse, Louise Bauchau répond du tac au tac: "Certainement pas. Je n’ai pas été séduite. Ça n’a pas le charme de Namur qui a plus d’atouts patrimoniaux notamment. On croit toujours que l’herbe est plus verte ailleurs… Mais on ne connaît vraiment une ville que lorsqu’on la vit." Et d’ajouter: "Moi, je suis née dans le centre-ville. Je ne crois pas que l’extension du piétonnier rendra notre vie plus vivable… Il faut que Namur reste une petite ville de province."

Un piétonnier, oui, mais moins commercial

Marie-Pierre Sokal n’est pas née en centre-ville. Que du contraire. Cette Bruxelloise de toujours a découvert Namur sur le tard. En 2018, elle a fait le pari de s’installer à Bomel. "Après trois jours, je me suis rendu compte que j’y étais bien. Je m’émerveillais de tout." Trois ans plus tard, elle a franchi la voie ferrée, ainsi que le pas de la propriété, pour la rue de Fer. "Je n’ai pas de voiture et j’ai tout sous la main. Il me suffit de marcher 15 minutes dans un sens ou dans l’autre et je suis dans la nature. On a parfois tendance à l’oublier", témoigne-t-elle. Seule ombre au tableau: une petite pointe de solitude qui s’installe une fois le soir tombé. "Quand je regarde par la fenêtre, il n’y a pas de lumière aux étages des immeubles", déplore-t-elle. Comme si Marie-Pierre était la seule à vivre sur l’axe pourtant le plus fréquenté de la ville. Sa piétonnisation pourrait inverser la tendance. La "Néonamuroise" du groupe y croit. "Je suis pour le piétonnier", confirme-t-elle… à condition que ce dernier ne soit pas strictement basé sur le modèle qu’elle a pu découvrir à Mulhouse. "Il faudrait une approche un peu moins commerciale." Pour Marie-Pierre, il est nécessaire d’avoir une population bigarrée. "Il faut ramener des gens en ville mais encore faut-il savoir quels gens on veut. Visiblement des personnes avec des sous. Il suffit de regarder le prix des nouveaux logements dans le quartier des Casernes. Ce n’est pas pour tout le monde. En plus, je ne pense pas que les gens qui ont les moyens veulent aller là."

PMR: des repères, pas des obstacles

La clef du succès du futur piétonnier élargi est l’appropriation par tous ses usagers. La réalité des personnes à mobilité réduite est, à ce titre, un élément central de la réflexion. Au sein de la délégation namuroise, Julie Luyckx, malvoyante, représentait les intérêts des PMR. "Chaque handicap a sa spécificité, explique-t-elle. Un espace de plain-pied convient mieux aux personnes qui se déplacent en voiturette. Pour une personne déficiente visuelle, il n’y a pas de repère. Il faut des repères… mais il ne faut pas que ceux-ci deviennent des obstacles." La jeune femme confesse ne pas être une adepte du piétonnier namurois en raison de l’étroitesse des rues, de la présence des terrasses et d’autres éléments qui entravent sa bonne circulation comme les panneaux d’affichage positionné à l’entrée de certains commerces. Catherine Goffinet, sa guide durant le séjour et membre du comité PMR namurois, souligne l’importance d’opter pour un mobilier urbain adapté qui, au final, sert à toute la collectivité. "Quand vous avez un escalier et que vous installez une rampe, dit-elle. Tout le monde finit par l’utiliser."