"Misericordia" au Théâtre royal de Namur: une pièce qui vise en plein coeur

On peut regretter que les Namurois ne se soient pas déplacés en plus grand nombre, mardi soir, pour assister à la première de Misericordia, la dernière création de la Sicilienne Emma Dante. Présenté au Festival d’Avignon, en 2021, ce spectacle, joué en italien (surtitré en français), à la fois poignant, émouvant, poétique et violent sous certains aspects, rend hommage à la force et au courage de ces femmes qui, au quotidien, sont confrontées à la brutalité de la vie.