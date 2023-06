Les édiles namurois revenus de Mulhouse confortés et inspirés (Vidéo)

Objectif 2029

Les deux villes ont pourtant des différences. Les 4 000 places de parking en voiries que la municipalité a choisi de conserver en bordure de piétonnier tranchent ainsi avec le parti pris namurois, à savoir réorienter les véhicules dans des structures "en dur". Cela suffira-t-il ? Stéphanie Scailquin n’en doute pas. "Il faut savoir qu’il y aura encore près de 300 places qui seront créées place du Palais de justice et dans le haut de la ville avec le complexe multifonctionnel (NDLR : au square Léopold). " Et si ce dernier est une nouvelle fois sujet à modifications, il sera bel et bien opérationnel lorsque le piétonnier étendu verra le jour, assure Luc Gennart (MR), échevin des voiries. Pour le libéral, les délais de réalisation du périmètre piéton sont comparables à ceux de Mulhouse. Là-bas, tout a été réglé en cinq ans. "Avec les travaux qui débuteront au printemps 2024, nous devrions avoir tout complété pour 2029", insiste l’échevin.

En Alsace, les élus ont opté pour des matériaux luxueux "et donc plus coûteux", ajoute-t-il. Namur n’ira pas jusque-là, surtout par souci de cohérence et d’équité avec les autres quartiers.

"Ne pas hésiter à nous embêter"

À aucun moment du séjour, les membres de la majorité namuroise n’ont remis en question les aménagements envisagés. "Le piétonnier va se faire. Le but recherché ici est de faire en sorte que la collectivité puisse se l’approprier", explique Christine Halut (Écolo). Dans cette optique, la dernière arrivée au sein du collège a trouvé le voyage "inspirant". Notamment dans son domaine de compétences: la participation. Elle imagine ainsi la possibilité de doter la navette qui circulera dans le piétonnier de deux animateurs de rue. Christine Halut soumettra également à ses collègues la proposition d’aller à la rencontre de tous les commerçants qui ont marqué leur opposition au projet en apposant une affichette sur leur vitrine.

Bref, le dialogue devrait se poursuivre bien au-delà de la mission d’étude en Alsace et du comité de suivi. Luc Gennart de conclure: "C’est le moment. Il ne faut pas hésiter à nous embêter."