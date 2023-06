Halle maraîchère à Namur: une visite pour trouver ses producteurs et ses gestionnaires

Les objectifs de cette visite (après une première qui s’est déroulée le 1er juin): permettre à ces producteurs de se projeter et de poser toutes leurs questions. "On veut s’assurer que cette halle répond à leurs besoins, indique Charlotte Mouget (Écolo), échevine de la Transition écologique. En plus de ces visites, une enquête a été lancée. Deux questionnaires sont en ligne sur le site internet de la ville jusqu’au 15 juin, l’un pour les producteurs intéressés, l’autre pour les gestionnaires d’espace commercial qui émettent un intérêt."

La halle maraîchère a une superficie de 750 m2 bruts. "Ce qui ferait environ 350 à 400 m2 nets, calcule Charlotte Mouget. Ça dépendra des équipements." Le lieu veut être un lieu de convergence de l’alimentation durable et du circuit-court à Namur.

La Ville souhaite soutenir l’agriculture et les artisan(e)s transformateurs locaux respectueux de l’environnement et des saisonnalités, en ayant une attention toute particulière sur l’accessibilité financière des produits qui seront proposés.

"En théorie, les occupants seraient du secteur alimentaire mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parmi les personnes ayant visité l’endroit, il y a par exemple le directeur de la Ressourcerie, où il ne s’agit pas d’alimentaire mais d’économie circulaire, épingle Charlotte Mouget. Nous ne voulons pas être trop stricts, nous souhaitons être ouverts à tout le monde. On doit se poser la question d’une complémentarité."

Pas que de la vente

Outre la vente de produits locaux, l’ambition de la future halle est également de s’intégrer dans les quartiers des Casernes et Saint-Nicolas et, par la même occasion, de participer à leur redynamisation urbaine. "On souhaite collaborer avec les habitants pour proposer des animations et des dégustations autour de l’alimentation durable et locale par exemple, poursuit Charlotte Mouget. Cela contribuera à créer du lien et à sensibiliser la population."

Les invités de mercredi ont pu partager leurs interrogations avec les responsables de la Ville. Quid du stationnement ou des livraisons par exemple ? "Les places de parking aux alentours seront-elles en zone bleue ? Si le temps de stationnement est limité et qu’on risque une amende, c’est un problème pour les producteurs qui s’installeront à la halle un ou plusieurs jours par semaine", a épinglé l’un d’eux. Des interrogations auxquelles il faudra assurément apporter des réponses…

La halle sera louée par la Ville via une convention de concession et pas un bail commercial, ce qui lui permet de fixer des conditions que l’exploitant devra respecter. "À ce stade-ci, rien n’est fait. Tout est encore à construire avec les producteurs. Tout est possible !" a conclu l’échevine.

500 000 € de la Wallonie

Après le stade de la consultation et en fonction des échanges qui auront été établis entre la Ville et les différents producteurs et artisans locaux intéressés par le projet, un cahier des charges sera rédigé par la Régie foncière pour faire appel à un futur concessionnaire qui sera aussi le gestionnaire des lieux. «Cela peut être un consortium de plusieurs acteurs locaux», précise l’échevine Charlotte Mouget.

Ouverture au plus tard à l’automne

D’après les prévisions qui ont été établies, les travaux de gros œuvre se termineront dans le courant de cet été. À l’automne, l’appel à soumissionnaires sera diffusé et durant les mois de janvier ou février 2024, le/les candidats gestionnaires seront sélectionnés.

Des travaux de finition de la halle sont prévus au printemps 2024, en fonction du programme proposé par ce(s) gestionnaire(s). La halle devrait ouvrir officiellement à l’été ou, au plus tard, à l’automne 2024.

La Ville a acquis la halle pour un montant de 760 000 €. Pour l’aménager, la Régie foncière a ses propres budgets mais le projet bénéficie notamment d’un subside de 500000 € octroyé par la ministre wallonne de l’Environnement en charge de l’Alimentation durable, Céline Tellier (Écolo) dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.