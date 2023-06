Andenne: le Chat de Geluck s’expose à l’Espace muséal du Phare

Quand Philippe Geluck regarde dans le rétroviseur, il se dit que ces quatre décennies sont passées très rapidement. Il n’avait nullement imaginé qu’en inventant son gros chat tendre et insolent le 3 mars 1983 (au moment où Hergé, le créateur de Tintin, nous quittait), les lecteurs du journal Le Soir répondraient si vite présents.

"En quelques mois, Le Chat est devenu la mascotte du journal. Et quand le premier album, sobrement intitulé Le Chat, est sorti trois ans plus tard, le succès a été au rendez-vous", s’émeut toujours Philippe Geluck. Ce succès n’a fait que s’amplifier au fil du temps.

D’où cette exposition anniversaire. Il s’agit là d’un avant-goût de ce que sera le futur Musée du Chat et du dessin d’humour qui devrait ouvrir ses portes en 2026 à Bruxelles.

Le Chat n’a pas froid aux yeux. D’après son créateur, il est ravi de venir se confronter à l’Ours, emblème d’Andenne, et de le taquiner un peu. "Les chats et les ours ont de nombreux points communs, dont cette bonhomie et cette tendresse qu’on leur prête", dit-il.

"Un décoiffage bienvenu"

Le Chat de Geluck, ça représente 7 000 dessins pour le journal Le Soir, 48 ouvrages autour du Chat (dont 23 albums du Chat) pour plus de 14 millions d’exemplaires vendus ainsi que 22 sculptures monumentales.

Pour Mélanie Cornelis, directrice de l’Espace muséal, si Philippe Geluck fait l’honneur d’installer son exposition à Andenne, c’est notamment parce que son œuvre empreinte d’une dérision propre aux Belges fait partie de notre patrimoine.

"Le Chat sonde notre âme, notre culture et notre vision du monde. Il bouscule nos idées reçues, met en lumière nos incohérences. Derrière son humour, il délivre des messages profonds sur notre société et ses réalités, souligne-t-elle. Nous sommes dans une époque où il est plus difficile de rire de tout, où le bien-pensant prend parfois le pas sur la liberté de penser. Et pourtant, on a besoin de rire ! Le Chat nous offre une vraie bouffée d’air frais, un décoiffage bienvenu !"

Philippe Geluck fait en effet parler son Chat sur des thématiques parfois dures ou complexes comme la mort, la vieillesse, les règles morales, les questions philosophiques, l’interculturalité, la religion, l’écologie, le handicap, l’amour, l’art… "Peut-être m’aide-t-il à apaiser mes angoisses existentielles ? s’interroge l’artiste. Tous ces sujets nous posent en tout cas question à un moment ou l’autre de nos parcours de vie. Le Chat est passé maître dans l’art de parler des choses graves avec légèreté, mais toujours avec humanité."

L'expo proposera notamment des inédits comme les premiers crayonnés du Chat. ©© Studio Fiftyfifty

Tant les adultes que les enfants se retrouveront dans cette exposition. Ces derniers découvriront les œuvres de Geluck à hauteur d’yeux et pourront notamment dessiner le Chat. Ils verront que ce qui a l’air si simple et naturel n’est en réalité pas si facile à reproduire ! L’exposition proposera aussi des archives en vidéo et en son, ainsi que des inédits tels que les premiers crayonnés du Chat.

Sur sa promenade des Ours, la Ville d’Andenne a déjà une sculpture d’ours géant en bronze (qui avait été inaugurée en avril 2022). Désormais, elle aura aussi un Chat géant en bronze qui joue avec un ours. Cette exposition coïncide avec la pose et l’inauguration de cette sculpture prévue le 29 juin en présence de l’artiste, qui prépare son 24e album pour octobre.

Prix d’entrée: 12 €/adulte, 5 € pour les 6-18 ans. Adresse: promenade des Ours, 37 à Andenne. Outre l’exposition, des ateliers sont proposés aux écoles, familles ou adultes: un débat "Peut-on rire de tout ?" et un atelier "Crée ton chat". Infos: 085 84 96 95 ou via info@lephare-andenne.be.