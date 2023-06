Trou des Isnes: la Vlle doit passer un marché public avant de réparer

Depuis près de six mois, une petite route de campagne est interdite à la circulation dans le village des Isnes. Un trou d’une bonne vingtaine de mètres a fait son apparition tout à fait fortuitement. Si la zone est sécurisée depuis la première heure, les réparations n’ont pas encore pu être mises en œuvre. En effet, au préalable, la Ville s’est attaché les services de géologues afin de mener diverses analyses. Les résultats de celles-ci sont connus: le trou est stabilisé et son apparition n’est pas liée l’exploitation d’anciennes carrières, comme cela a été un temps supposé. En janvier dernier, une solution était même mise sur la table. Il était alors question de créer un bouchon de béton au sein de la cavité afin de pouvoir le remblayer par la suite. Seul bémol, les conditions météorologiques empêchaient la mise en œuvre de cette solution. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, mais il faudra néanmoins une nouvelle fois s’armer de patience. "Il faut passer un marché public", indique Gauthier de Sauvage, échevin des Travaux. Bienl’élu aimerait pouvoir tourner la page de cette histoire rapidement, il ne cache pas que les procédures pourraient encore prendre un peu de temps.