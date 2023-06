Namur: le défilé revient à la mode à l'Institut Saint-Joseph

Un chapiteau rempli de 600 personnes avait été dressé au milieu de la cour. Pas moins de 140 élèves de toutes sections ont ainsi défilé devant un public conquis.

Les couturiers, stylistes, esthéticiens, coiffeurs, les vendeurs et, cette année, les danseurs, élèves de la nouvelle option ouverte en septembre, ont présenté leurs créations durant plus de deux heures sous une pluie d’applaudissements.

Ce qui fait la particularité de ce défilé, c’est sans aucun doute le rassemblement des différents métiers autour de ce projet commun. C’est aussi un travail de persévérance et une réelle collaboration entre les jeunes et les professeurs des différentes options qui permettent une production que l’on peut qualifier de professionnelle.

Un travail d’équipe

Dix tableaux présentant le travail de toute une année ont emmené le public dans des univers aussi différents que variés. Un partenariat avec "Les Chemins d’Ariane", une institution qui accueille des personnes porteuses d’un handicap, a mis en pratique les valeurs de partage, d’inclusion, la valorisation des rôles sociaux, la qualité de vie et l’approche positive en permettant à ces personnes de montrer qu’elles ont leur place dans notre société.

La rencontre des quatre éléments, l’air, l’eau, la terre et le feu a résumé celle des différentes options et filières de l’école.

On a pu voir aussi les réalisations des élèves de mode et confection, les mini-collections des assistants stylistes dont certains élèves ont été sélectionnés au grand concours Skills Belgium et une jeune à Euroskills..

Une autre particularité de ce défilé est liée à la complémentarité entre les professeurs de cours techniques et ceux de cours généraux qui ont mis la main à la pâte. C’est ainsi que la brochure de présentation a été réalisée par les élèves en technicien de bureau, sans oublier les élèves du Daspa, classe passerelle, qui ont participé au montage du chapiteau et à la mise en place du matériel.