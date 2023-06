Ils sont arrivés à l’avance pour avoir une chance de concourir dimanche sur le coup de 15 h, vu les inscriptions limitées.

À midi, Patricia, seule femme prétendante au titre, n’a pas mangé grand-chose. Dominique, lui, ne s’est pas privé . "Et ce soir, c’est barbecue." Quant à Thierry et Daniel, ils ont dégusté l’un ou l’autre escargot, histoire de se mettre en jambes. Ensemble, ils participent au concours par plaisir, pour soutenir la confrérie voisine des Mollassons. "On fait partie de la Confrérie du Pèkèt de Namur et de ses Escargots", souffle Patricia.

Patricia était la seule femme a partciper au concours. ©EdA

À côté du podium installé pour accueillir les candidats, le champion en titre et ancien grand maître de la confrérie des Mollassons, Yves Mouton, est présent. Son record : 46 beignets (et non 48 comme annoncé précédemment) et 7 Caracoles de 33 cl. Sa technique (accrochez-vous !): verser la bière dans le ravier contenant 5 beignets d’escargots "pour les faire refroidir", mélanger et tout engloutir. Une astuce qui a valu au Grand Mollasson de remporter le concours par sept fois dans le passé (sur huit éditions, le concours n’a plus été organisé depuis 15 ans). À l’époque, Yves Mouton ne se mettait pas spécialement en condition le jour J. "La seule fois où je me suis dit que je n’allais pas manger avant pour avoir faim, j’ai perdu."

En coup de vent, on croise Éric Froli, le patron de l’escargotière et membre fondateur des Mollassons. Chez l’héliciculteur, les visites et autres courses de gastéropodes à coquille s’enchaînent. L’ambiance est chaleureuse, familiale. "Ça met de la vie dans le village", lâche L’Escagotier, heureux de cette fête dans le quartier de l’ancienne gare de Warnant.

En une demi-heure

Au stand des Mollassons, on s’affaire. Les beignets préparés par les membres de la confrérie sont plongés dans l’huile. " Ils sont précuits. On les réchauffe et on les sert, confie Li Scrybouilleur, Jean Theunissen. Car outre le concours du plus gros mangeur fixé l’après-midi, le public est invité à en déguster.

Et c’est la grande foule. "On ne s’attendait pas à un tel engouement. On a pris 900 beignets ce matin et on vient d’aller en rechercher 400. Et pour le concours, on en prévoit près de 600."

Le nouveau vainqueur, Benjamin Van Damme, et le recordman, Yves Mouton. ©EdA

Peu avant 15 h, l’animateur Charly alias Li Guinguetteux invite les candidats à monter sur l’estrade. Les galopins de Caracoles et raviers de beignets de petits-gris tout droit sortis des friteuses sont posés sur les tables de brasserie. On rappelle les règles: engloutir en une demi-heure un maximum de beignets, servis par portions de cinq pièces, accompagnés à chaque fournée d’un galopin de Caracole ambrée. Une fois le tout dévoré, on passe au ravier suivant. "Il faut tout garder dans l’estomac durant la demi-heure de concours sous peine d’être disqualifié", entend-on.

Les plombs sautent, le podium craque

15h05, les plombs sautent à cause des friteuses. L’animateur est sans micro. Le début du concours est repoussé. Les 13 participants s’impatientent. 3, 2, 1, c’est parti. Chacun a sa technique: tremper les beignets dans la bière, alterner beignet et breuvage ou, comme Patricia, manger les beignets puis affonner le galopin "cul sec". Au fur et à mesure, Sophie et Mathis, alias Li Guindailleuse et Li Coradjeux resservent les candidats.

Les participants avaient une demi-heure pour manger un maximum de beignets. ©EdA

15h20: incident. Une partie du podium s’écroule. Un mangeur est blessé au pied. Mais le concours repart, quelques minutes plus tard. Ils ne sont plus que 12. "Ça met un peu de piment, ça donne un peu de sensation", lâche l’animateur quelque peu contrarié. Les minutes défilent. Les candidats se tiennent dans un mouchoir de poche. On signale un abandon. Les grimaces et autres relents ne sont plus dissimulés. "Qui va lentement va sûrement", nargue un concourant.

Il reste peu de temps. C’est la lutte. Certains sont à six, sept raviers. 16h, on sonne la fin des hostilités. Li Guindailleuse récapitule les scores. "Et le grand vainqueur est… Benjamin Van Damme avec 40 beignets". Le Lustinois ne s’y attendait pas. "J’avais déjà fait le concours voilà 15 ou 20 ans. J’avais dit que je voulais bien le refaire pour faire plaisir."

Le trio de tête. ©EdA

Son truc ? "Je me suis calqué sur ceux qui suivaient le même rythme, mais toujours avec deux beignets d’avance." Ça a fait mouche. Il a gagné le gros lot. Un panier du terroir… garni de petits-gris.