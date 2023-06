Un feu de déchets se communique à un hangar à Jamiolle (Philippeville)

Vendredi vers 15h30, les pompiers de Philippeville ont été appelés à la rue des Barrages à Jamiolle, non loin du centre. On leur signalait un feu de déchets. Leur intervention a permis de limiter la propagation des flammes sur ce terrain envahi de détritus divers. Un hangar en tôles ondulées, tout proche, et contenant de nombreux produits inflammables, a été attaqué par le feu mais le travail des pompiers, équipés de leur lance à mousse, a permis de limiter les dégâts. Une équipe de la Police Hermeton et Heure s’est rendue également sur les lieux pour dresser le constat des faits.