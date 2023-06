Sambreville: plus de 100 joueurs d'échecs à Falisolle

Cent deux joueurs, dont quarante avaient moins de 20 ans: Éric Bussola et Pascal Van Bael, les président et vice-président du Club d’échecs sambrevillois avaient toutes les raisons de se réjouir de l’important succès de participation enregistré par le club lors de l’organisation de l’important tournoi Fide (Fédération internationale des échecs), réservé aux catégories élites et open, que la Fédération échiquéenne francophone de Belgique leur avait confié. "Plus de cent joueurs, c’est un vrai bonheur, a confié Éric Bussola. De plus, nous avions une importante quantité de jeunes joueurs des deux sexes. Pour le club sambrevillois, c’est une belle satisfaction car nous mettons l’accent sur la jeunesse." Du mercredi soir, moment de la première ronde au dimanche après-midi, les parties se sont succédé à la salle Vigneron de Falisolle permettant de dresser les classements dans les différentes catégories. Sous l’œil attentif de l’arbitre Renaud Barreau, les douze joueurs de la catégorie élite ont bataillé ferme, avant que le podium, composé dans l’ordre par Quentin Fontaine, Adrien Anciaux et Maxime Hauchamps, ne se précise. Dans la catégorie open, le meilleur résultat de tous les joueurs affiliés au Cercle d’échecs sambrevillois a été réalisé par Loris Collard. "L’administration communale de Sambreville nous a bien aidés en mettant cette salle à notre disposition et nous avons pu compter sur trois bénévoles qui ont pris l’intendance en charge. Et inutile de vous le préciser: nous poserons à nouveau notre candidature pour que la Fédération échiquéenne francophone nous confie à nouveau l’organisation d’un tournoi."