Portes Ouvertes aux Archives de l'Etat de Namur: l'occasion de faire expertiser ses documents

Au fil du parcours, le visiteur avait accès aux coulisses du dépôt d’archives, qui abrite plus de 18 km linéaires de documents issus d’institutions ou personnes physiques de la province de Namur. Le tout encadré par un guide qui dévoilait quelques anecdotes sur le travail journalier du personnel, à l’œuvre pour procéder au classement et le nettoyage des dernières archives reçues. Sans oublier quelques détails techniques sur les règles de conservation de documents, parfois anciens de plusieurs siècles.

Que valent mes archives ?

Outre la visite guidée, cette journée portes ouvertes permettait aussi aux particuliers d’en savoir davantage sur l’éventuel intérêt historique de leurs archives privées. "L’objectif principal consistait à créer un premier contact avec les gens pour qu’ils passent le seuil des Archives de l’État", explique Emmanuel Bodart, chef de service. Et en cas de trésor avéré, l’équipe des AEN ne manque pas de conseils pour une conservation optimale de celui-ci. Parmi les recommandations clés, il faut savoir que si le grenier est généralement privilégié pour stocker la vieille paperasse, mieux vaut choisir toutefois une pièce adaptée à cet effet. Autrement dit, un local sec, à l’abri de la lumière et oscillant entre 16 et 22 degrés, car les archives papiers ne supportent pas les températures extrêmes.

Si certains détenteurs effectuaient le déplacement pour obtenir une expertise, d’autres préféraient, en revanche, céder leurs documents aux AEN. De quoi garantir la préservation de ces fragments du passé auprès des générations futures. "Il s’agit souvent de personnes âgées, qui ont une crainte par rapport à l’avenir de leur documentation, en raison du manque d’intérêt des enfants pour celle-ci", raconte Emmanuel Bodart.

Archives de guerre, manuscrit de Jules Borgnet…

Durant cette ouverture exceptionnelle, environ une centaine de documents ont été confiés aux soins des Archives. Pièce insolite du jour: un dossier d’information relatif à un résistant de la Seconde Guerre mondiale, avec décorations militaires et diplômes inclus. Sans oublier la découverte d’un manuscrit de l’historien Jules Borgnet, rédigé en prévision de l’impression de son ouvrage "Promenades dans Namur" (1859). "Avant d’arriver ici, je me demandais si ce document était la retranscription d’un texte imprimé ou s’il avait servi lors de l’impression", confie Bernard Watelet, particulier venant présenter le carnet d’un ami, dont le grand-père fut un proche de Borgnet. Parmi les trésors que renferme cette version manuscrite, figurent plusieurs dessins originaux de l’auteur qui co-fonda jadis la Société Archéologique de Namur (SAN).

Pour des renseignements ou dons liés à des archives d’intérêt public, toute personne reste invitée chaque semaine, du mardi au vendredi, à franchir l’enceinte des AEN. Plusieurs milliers de documents peuvent être aussi consultés, gratuitement, en salle de lecture.

Archives de l’État, boulevard Cauchy 41 à Namur www.arch.be/namur