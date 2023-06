Namur: Sabine Dorval, itinéraire d'une femme libre

C’est dans le courant des années 70 que Sabine Dorval a débuté sa carrière. A l’époque, la presse écrite multipliait encore les titres. On retrouve la jeune journaliste du côté de la rue Borgnet (Le Progrès) mais aussi parmi les signatures du journal du MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien): la Cité, désormais disparu, ainsi que la DH qui restera son "e mployeur" principal pendant plus de trois décennies. Elle a aussi collaboré à l’édition namuroise du Soir. C’est en 1976 qu’elle décroche le Prix de la Presse Belfius (catégorie presse écrite) pour son article "Que sera Namur demain ?", article qui s’inscrit dans le contexte de future fusion des communes. Par la suite, elle devient la principale correspondante namuroise pour l’agence de presse Belga. Un élément qui va régenter fortement son travail. La nécessité de fournir rapidement l’information sans internet ni portable ne lui laissait d’autre choix que de rentrer directement chez elle pour renvoyer ses copies en temps et heure.

Au palais de justice

Cela ne l’a pas empêchée de se créer un réseau d’informateurs impressionnant qui lui a permis de devancer certain(e)s de ses collègues. La salle des pas perdus du palais de Justice était sans doute, avec les salles d’audience du tribunal correctionnel et celle de la cour d’assises, l’endroit où elle passait le plus de temps.

Elle a d’ailleurs eu l’occasion de suivre de nombreux procès et dossiers dont la tristement célèbre disparition d’Élisabeth Brichet ou celle de l’adjudant Primo Pauletig tué par balles lors des Fêtes de Wallonie le 18 septembre 2000.

Là, on la retrouvait immanquablement avec son cahier quadrillé et, dans son sac à main, son porte-monnaie pour alimenter sa consommation effrénée de coca, sa recharge de stylo-bille et son paquet de cigarettes bleu. Une couleur qu’elle affectionnait particulièrement, tout comme le mauve.

Sa rigueur et son rythme de travail imposaient le respect. Les jeunes journalistes étaient d’ailleurs souvent impressionnés par cette capacité qu’elle avait de gérer les différentes matières à traiter, parfois sur plusieurs fronts. A l’image de cette liste journalière dont chaque élément était biffé une fois la tâche accomplie.

Sur sa vie privée, elle savait se montrer discrète. Mais son "talon d’Achille" était sans conteste son fils Julien dont elle parlait toujours avec amour et fierté. À chaque fois, c’était le même sourire et la même étincelle dans ses yeux qui brillaient à l’évocation de ce prénom. Sabine Dorval, c’est aussi l’amour de son jardin, de ses fleurs et spécialement de ses roses dont elle prenait particulièrement soin dans sa maison du Namurois.

A sa famille, ses amis et ses proches, la rédaction namuroise de l’Avenir présente ses sincères condoléances.