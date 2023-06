Que fait ce conteneur couvert de miroirs à Namur? (vidéo)

Le conteneur-miroir est le plus discret des éléments qui composent la place Maurice Servais à Namur. Au centre de cet espace à ciel ouvert, il sublime ses voisins et son environnement urbain. Ses façades projettent les reflets des arbres, chaises, bâtiments, badauds et mobiliers qui l’entourent, avec des effets d’optiques surprenants.