Namur : La place de la station fermée aux voitures pour 3 semaines en raison de travaux

Les bus, vélos et taxis jusque-là autorisés, ne pourront plus accéder à la place de la Station via la rue Godefroid, précise la Ville. Tout véhicule s’engageant dans la rue Godefroid devra obligatoirement tourner à droite dans la rue des Croisiers. Les accès aux garages situés dans la rue Godefroid seront maintenus. Le samedi, en raison du marché hebdomadaire, l’accès à la place de la Station, via la rue Godefroid sera toujours autorisé.