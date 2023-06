Le conseiller communal libéral Jérôme Haubruge démissionne

Mercredi, le conseil communal de Gembloux se réunira. À cette occasion, il prendra notamment acte de la démission du conseiller communal libéral Jérôme Haubruge. "Les raisons sont professionnelles, indique l’intéressé qui ne siège plus au conseil communal depuis plusieurs mois. J e manque de temps pour me consacrer pleinement à la politique. Alors, plutôt que de faire les choses à moitié, je préfère laisser ma place à quelqu’un qui sera actif. C’est une décision qui a été mûrement réfléchie et expliquée au sein du groupe il y a déjà un petit temps. Je ne pars pas sur un coup de tête."