Gedinne Summer Festival: une deuxième édition plus light pour mieux rebondir

Une deuxième édition s’annonce, toujours sur deux jours (vendredi 11 et samedi 12 août, le dimanche 13 août étant réservé aux villageois). "C’est encore un peu flou au niveau de la programmation et autres, commente Noé Henrot, membre du comité organisateur. Ce qu’on souhaite, c’est rester dans la même optique que l’an dernier , et préserver l’esprit familial."

Quelques ajustements seront faits. Le budget notamment va être revu et resserré. L’année dernière était particulière et charnière (en pleine sortie du Covid). Les organisateurs avaient peut-être vu un peu grand. Cette fois, la scène sera moins prestigieuse. "Elle sera disposée de la même manière, mais l’infrastructure ne sera plus aussi conséquente. C’était quand même un investissement de 80 000 €." Noé Henrot ajoute: "L’an passé, il fallait marquer le coup, que ce soit impressionnant. Mais cette année, vu que nous aurons une affiche plus allégée, ce n’est pas nécessaire d’avoir autant de technique. Même si l’esprit va rester identique."

Tarifs divisés par deux

La disposition du site va être repensée, tout en conservant deux espaces distincts: un côté scène et un côté plus "chill", plus calme, sous chapiteau, pour boire un verre et se poser. L’espace dédicacé aux enfants sera préservé, avec des jeux et autres châteaux gonflables. Des artistes de rue seront de la partie (cracheurs de feu, magiciens, etc.).

La programmation sera axée sur des artistes locaux et nationaux, pour limiter les coûts.

Aucun nom n’a encore été dévoilé. "Il nous manque encore la tête d’affiche du samedi", précise Noé, un peu déçu de devoir réduire la voilure, mais conscient qu’il faut être "prudent", pour tenir sur la longueur avec une telle organisation.

Les tarifs seront eux aussi adaptés et divisés par deux (13€ le vendredi soir, 18 € le samedi, 25 € pour les deux jours). "Il faut trouver un bon compromis, une bonne formule et une bonne taille d’événement. On va voir comment ça prend cette année. En fonction, on évoluera." Et de conclure: "On recule un peu pour sauter encore plus loin."