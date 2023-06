Claire Parmentier, Fabrice Adam et Martin Rose sont les nouveaux co-présidents de la section locale d'Ecolo Gembloux

Le 23 mai dernier, l’Assemblée générale d’Écolo Gembloux a élu Claire Parmentier, Fabrice Adam et Martin Rose à sa co-présidence. À un an des élections, la nouvelle équipe en place pour les deux prochaines années s’est donnée pour priorités de "soutenir les élus et mandataires dans leur travail et valoriser leurs réalisations ; confectionner le programme avec nos idées fortes pour Gembloux et composer une équipe de candidats pour les incarner en vue des élections communales de 2024" et enfin "mener les campagnes successives de manière collective, attractive et efficace."