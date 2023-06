Assesse: pas d'unanimité au conseil communal pour la modification budgétaire

Le budget a été réalisé à 93 % pour les dépenses et à 102 % pour les recettes. "On peut parler d’une bonne estimation", explique la receveuse.

Les dépenses de personnel s’élèvent à 39%, en augmentation de 12%, celles de fonctionnement à 12%, en augmentation de 16%, de transferts à 24% et elles se maintiennent, tandis que la dette est de 5,55%, en diminution de 3,20%.

Les salaires sont passés de 3.852.850€ en 2021 à 4.250.448€, soit une augmentation de 10%.

En général, les recettes augmentent de 15,51%. Les recettes de transfert représentent 75% des recettes totales.

Les ventes de bois ont été supérieures à l’année 2021. On ressent la perte de la location de l’atelier de repassage (-15%) et pour 2023 il y aura la perte de la location de la crèche La Petite vadrouille.

Le résultat budgétaire à l’extraordinaire est en mali de 4.420.162€. Le résultat comptable s’élève à 1.153.006€. Il y a donc des crédits reportés pour 5.573.168€.

Le financement de ces dépenses est couvert principalement par emprunts pour 42%, sur fonds propres pour 39%, par subsides pour 18%.

Des transferts pour couvrir la hausse des coûts en 2023

Le taux de réalisation du budget extraordinaire est de 55%, ce qui inquiète l’opposition.

Ceci est dû, explique le bourgmestre Jean-Luc Mosseray, au fait qu’on est obligé d’inscrire les sommes prévues pour des dépenses, même si on n’effectue pas les travaux cette année. Inquiétude aussi de l’augmentation des frais de personnel. Celle-ci est dûe à des engagements.

Le bourgmestre reconnait que les taxes communales ne couvrent pas le coût de personnel. Certaines augmentations de transferts prévues pour les prochaines années restent inquiétantes, poursuit-il. Le compte est voté à l’unanimité.

La modification budgétaire voit un boni de 52 126 € à l’exercice propre et de 173 806 € avec les années antérieures. La dette estimée est de 72 € par habitant, mais, vu la situation financière favorable, est ramenée à 53 €.

L’échevin des finances Paul-Bernard Lesuisse et le bourgmestre ont détaillé l’augmentation de 657 000 € à l’extraordinaire. Concernant cette modification budgétaire, ALN s’abstient.

Le CPAS a aidé 308 personnes

La directrice financière a repris la parole pour présenter le compte du CPAS qui voit une participation communale en augmentation de 79 000€ et se situant à 1 036 000€.

Il y a 31 dossiers de Revenus d’intégration (RIS) et 308 personnes ont été aidées contre 270 l’an dernier.

Le président du CPAS Vincent Wauthier a présenté la modification budgétaire. Il a insisté sur l’aide du fédéral pour les réfugiés ukrainiens qui sont au nombre d’une vingtaine. Le compte et la modification budgétaire du CPAS ont été approuvés à l’unanimité.

EN BREF

Action contre l’État

Dans le rapport sur la zone de secours, on apprend que la Commune d’Assesse a bénéficié de 160 interventions, l’an dernier. Le conseil, unanime, autorise le collège d’ester en justice contre l’État fédéral "qui ne remplit pas ses engagements relatifs au financement de ces zones".

Recours contre la région

L’échevine Nadia Marcolini a fait rapport de la décision des fonctionnaires technique et délégué d’accorder un permis unique pour l’installation de deux éoliennes introduit par la société Aspiravi. Unanimement, le conseil a approuvé la décision du collège d’introduire un recours au gouvernement wallon contre cet octroi partiel du permis unique pour la construction et l’exploitation de ces éoliennes. Deux ont été refusées. Elles seraient installées de part et d’autre de l’autoroute, à hauteur de la Rue des Fermes.

Nouvel éclairage pour Crupet

Le budget global pour la réalisation du projet d’aménagement de l’éclairage public au centre de Crupet est estimé à 36 935 €, comprenant l’acquisition des fournitures, la réalisation des travaux et les prestations d’ORES Assets.

Liquidation de l’ALE

Concernant la situation de l’Agence locale pour l’Emploi, une liquidatrice a été désignée. Quand la procédure sera terminée, Il faudra remettre sur pied une ALE, explique le bourgmestre.

Prêt d’une borne de recharge électrique

Pendant des travaux rue du Pourrain, un propriétaire de voiture électrique n’a pu rentrer chez lui et ne pouvait donc pas recharger sa voiture. Comme il n’y a pas de bornes publiques, le collège communal lui a permis de recharger sa voiture, de manière ponctuelle, sur la borne réservée au service technique de la commune.