Purnode: une pétition pour s’opposer à la construction d’une unité de biométhanisation

Les panneaux informaient de l’ouverture d’une enquête publique dans le cadre d’une demande de permis unique en vue de la construction d’une unité de biométhanisation sur les hauteurs du village de Purnode. L’enquête publique s’est clôturée ce 31 mai.

Le dossier fait des remous. Ce qui pose surtout problème du côté des riverains: l’emplacement. "On n’est pas contre la construction d’une unité de biométhanisation, mais cet endroit ne nous semble pas le plus approprié, à 400 mètres de la première habitation. D’autres endroits sur la commune auraient pu retenir l’attention", confie notre interlocuteur. Et de citer en exemple les sources de Spontin, la montée vers l’autoroute de Spontin et le zoning de ce même village.

Ce qui dérange, c’est aussi le fait de construire cette unité en zone agricole et non en zone industrielle. Les riverains ont des craintes liées aux odeurs, aux bruits, aux rejets dans l’air, au type de déchets, au charroi et à l’aspect visuel. "Le projet se situerait sur un plateau, sur un point haut, qui est vu de très loin. Et rien n’est prévu pour masquer." Ils s’étonnent de l’absence d’une étude d’incidences sur l’environnement. Ils ont aussi le sentiment que l’énergie produite ne sera pas utilisée efficacement. "La biométhanisation a pour but de produire de l’énergie renouvelable via un principe de cogénération. On fabrique de l’électricité et de la chaleur. Le but, c’est que cette énergie soit utile. L’électricité sera rejetée sur le réseau. La chaleur, par contre, risque d’être perdue vu qu’il n’y a pas d’industrie voisine. Ce qui n’a pas de sens d’un point de vue environnemental." Et d’ajouter: "C’est du greenwashing car l’endroit n’est pas approprié". Un partenariat avec la brasserie toute proche est envisagé. C’est en tout cas le souhait de la société Walvert qui porte le projet. "Mais rien n’est fait. Si ça ne se concrétise pas, la chaleur ne servira à rien." En cas de non-partenariat, les habitants craignent l’arrivée à cet endroit de nouvelles industries, intéressées par cette production d’énergie.

25 pages de remarques

Des villageois se posent aussi des questions sur l’utilité d’une telle unité à Purnode. Car, jusqu’ici, les agriculteurs se sont toujours "débrouilléssans , même s’ils reconnaissent que ça peut être pratique". Ils regrettent le manque de concertation dans ce dossier. "Il y a bien eu une réunion d’information jeudi dernier, mais tout est déjà ficelé. C’est bien trop tard."

Certains habitants se sont regroupés pour lancer un mouvement de contestation. Une pétition a circulé. Elle a rassemblé plus de 200 signatures. Associée à celle-ci, une lettre comptant 25 pages de remarques a été rédigée. En tout, une trentaine de courriers de réclamations (collectifs ou individuels) ont été adressés à la Commune.