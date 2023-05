Le conseil communal de Rochefort vote des travaux à la rue de la Lhomme suite aux inondations

Lundi soir, le conseil communal a unanimement approuvé le projet de modernisation et de requalification de la rue de la Lhomme à Jemelle. Une rue qui, comme ses habitants, a souffert des inondations de juillet 2021. Anne Cayeux, directrice du service technique des travaux de la ville a détaillé ce qu’on va faire pour cette rue. Il s’agit d’aménagements du pont du kiosque, de l’impasse du pont, de la zone de confluence et de la rue elle-même. Un des principaux changements: la voirie sera à déambulation lente et des zones seront à sens unique, le pont du kiosque, par exemple. Toute la zone de confluence sera remodelée. Un parking sera organisé le plus près possible du kiosque, etc. On y ajoute des travaux d’égouttage qui s’élèvent à plus de 397.000€ HTVA pris en charge par la SPGE et 93.000€ HTVA pour des travaux de distribution d’eau. Le coût des travaux de voirie proprement dits est estimé à 986.000€ HTVA. Coût total: 1.684.231€. dont une part communale de 400.000€, le reste étant subsidié. Ces travaux devraient débuter à la mi-2024. Les riverains ont été informés et il semble qu’ils soient très contents de ces travaux prévus.