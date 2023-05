Exposition "Montée de sève" au Hang’Art à Namur: un regard féminin sur l’érotisme

Avec des artistes pour la plupart féminines et féministes issues de Namur, Liège, Bruxelles et du Brabant wallon, l’idée véhiculée par cette expo est de se défaire du "male gaze", entendez par là le regard masculin qui prédomine dans la culture visuelle.

Le "male gaze" part du constat que le cinéma, la publicité, l’art, la photographie, les médias, les jeux vidéo, les bandes dessinées, etc., imposent généralement une perspective d’homme cisgenre et hétérosexuel. "Le rapport à la femme, au corps, à l’intimité et à la sexualité, la notion de plaisir féminin ou encore les injonctions auxquelles les femmes répondent depuis des siècles sont des sujets qui sont encore à déconstruire, estime Gaëlle Defeyt, chargée de projets au Comptoir des ressources créatives (CRC) de Namur. Dans la majorité des productions cinématographiques par exemple, la femme a toujours été filmée selon le regard masculin, comme si c’était un homme qui la regardait et pour répondre à ce que des hommes veulent voir."

Une douzaine d’artistes via des supports variés

Pour inverser la vapeur, une douzaine d’artistes confirmé·e·s et émergent·e·s ont décidé de proposer un autre regard et de susciter une réflexion différente à travers leur travail artistique.

Elles et ils se distinguent dans l’illustration, le collage, le tatouage, le vitrail, la broderie ou encore la production sonore. "Des bornes sonores permettront d’écouter les podcasts du studio de production namurois Ultra Vagues baptisés Xperiences . Les conceptrices du projet ont demandé à des personnes de tester de nouvelles expériences en rapport avec la sexualité, de s’enregistrer et d’en parler, explique Gaëlle Defeyt. Les auditeurs et auditrices retrouveront notamment le témoignage d’une personne qui essaie l’application de rencontres Tinder pour la première fois, d’une autre qui teste la pornographie en réalité virtuelle, de quelqu’un d’autre encore qui expérimente le sexting, et bien d’autres choses encore."

Vernissage et finissage en deux soirées

L’exposition Montée de sève sera inaugurée ce vendredi 2 juin à 18h. "Le soir du vernissage, l’artiste Marie Saussus présentera Fluide , une performance en texte et en danse sur la thématique du plaisir féminin, poursuit Gaëlle Defeyt. Nous comptons aussi aménager une piste afin de susciter les gens à danser un slow." Une tradition qui s’est perdue au fil du temps…

Cette exposition vise également à insuffler à travers ces sujets de la douceur, de la tendresse et de la sensualité. "Notre objectif n’est pas d’être sulfureux mais simplement de montrer que l’érotisme et la sexualité, ce n’est pas quelque chose de sale, de mal ou de honteux que l’on doit mettre à part, dans une case. Ça fait partie de la vie et de notre quotidien", conclut Gaëlle Defeyt.

L’exposition Montée de sève ne devrait pas laisser le public indifférent et se terminera le 10 juin, date à laquelle une "soirée de finissage" en musique sera organisée dès 20h avec Birdstrike, Tony Rondelle, Dani Cosmic ainsi que DJ Duke & DJ Goujat (8 € l’entrée).

Adresse: Hang’Art, rue de Gembloux, 500, Saint-Servais.