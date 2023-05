Ciney: le catch à la conquête des campagnes

Sur scène, en slip noir jaune rouge, le catcheur Aaron Rammy. Il est aussi porteur du projet WCL et son rêve à lui, c’est d’amener le catch au plus près des spectateurs. "On a commencé en 2018 à Bruxelles, on a notamment fait le Palais 12, ça a très bien marché. L’idée c’était de proposer des spectacles comme les gens en voient à la télévision américaine mais purement local, équivalent à la WWE (World Wrestling Entertainment), avec moins de grosses lumières et de plus petites salles", explique le performeur belge. Sur le long terme, il voudrait que cette activité devienne une réelle activité familiale, amenant ainsi le public à sortir des sentiers battus, "pas du réchauffé, quelque chose de nouveau", dit-il.

Bien que les scènes soient outrageusement surjouées et font penser que tout est préparé à l’avance, c’est loin d’être le cas et chaque match apporte son lot de surprises et de figures. "Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les chocs sont réels, le ring ressemble énormément à un ring de boxe à la différence que nous avons un amortisseur. Ça nous permet de ressortir en un seul morceau. Sinon, tout est improvisé. La philosophie du catch n’est pas de blesser son adversaire mais proposer le meilleur spectacle possible en interaction avec le public. C’est vraiment un spectacle sportif", ajoute Aaron. Un arbitre reste toutefois en permanence sur le ring, au cas où ça s’échaufferait.

Une compilation d’arts martiaux

Quentin Mariage, la vingtaine, suit le catch depuis qu’il est tout petit. Il a offert le spectacle à son meilleur ami pour son anniversaire. Ils ont été conquis. "On aime l’univers, ça vend du rêve, c’est stylé. Même à la télé on se laisse prendre au jeu", partagent-ils le cœur brûlant d’amour. Tous deux sont moniteurs d’art martiaux, plus spécifiquement d’aîki-jutsu, sport issu de l’aïkido. Le catch a cela d’attirant qu’il rassemble tous les arts martiaux en un seul et même sport. "Il y a certaines prises qu’ils font que j’ai déjà subi en cours. Ils peuvent y aller franchement grâce aux cordes du ring, nous, on a juste un tatami."

Pour Quentin, cerise sur le gâteau aurait été de voir des femmes monter sur le ring. "Le catch féminin c’est pas mal non plus. À l’époque, on voyait parfois des combats mixtes à la télé". Satisfaits du jeu, lui et son ami ont décidé de suivre les catcheurs dans leur tournée et de retourner les voir à Dinant le 8 octobre. Ils seront aussi à Philippeville le 9 septembre.