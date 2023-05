Ciney: la biométhanisation en marche

Des entreprises forcément spécialisées, peuvent désormais répondre au cahier des charges. On leur demande de prendre en charge la conception, le développement, le financement, la construction et l’exploitation de l’outil, dans une collaboration avec le public basée sur une période de 20 ans. Le retour sur investissements pouvant être espéré après 10 ans, selon le député Alexandre. Reste qu’il faudra analyser les offres au regard des modalités proposées dans la collaboration entre les parties. Cela se négocie évidemment. Dans la minorité, tout en parlant de "beau projet", l’Écolo Georges Balon Perin a insisté sur l’équilibre à trouver. Et d’évoquer les avantages d’un modèle coopératif, où on pourrait impliquer les agriculteurs.

Et pourquoi pas des citoyens cinaciens ? Sur ce dernier point, a commenté Amaury Alexandre, la majorité MR-Les Engagés-DéFI envisage d’étendre le bénéfice de la production d’énergie aux environs de l’école, bien sûr en coordination avec les autorités locales. L’idée est de créer, dans un second temps, un réseau de chaleur. Le Bureau économique de la Province a d’emblée été chargé d’étudier cet aspect. Avec plusieurs possibilités: que le gaz alimente directement des chaudières individuelles, ou que l’usine de biométhanisation envoie de l’eau chaude.

Chaque chose en son temps. D’abord attendre les propositions du privé pour l’alimentation de l’EPASC. L’ouverture des offres est prévue pour le 10 juillet.

Précision de la Province, par communiqué: elle souhaite "que cette unité soit parfaitement intégrée au paysage local. Une attention particulière sera donc mise sur la provenance des intrants et la valorisation locale du digestat".