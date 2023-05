Chimay: les conseillers s'inquiètent de l'avenir du CSF

Le vote pour les délégués

C’est que, en cette fin de semestre, le menu du conseil communal est largement occupé par les assemblées générales des intercommunales. Le conseil doit donner mandat à ses délégués pour le représenter. Parmi celles-ci figure bien entendu celle de l’AIHSHSN, soit l’Association Intercommunale Hospitalière du Sud Hainaut et Sud Namurois, qui gère le Centre de Santé des Fagnes.

Le bourgmestre annonce: "Il s’agira ici d’une prise de connaissance de l’ordre du jour et non d’un vote". Cette décision résulte des messes basses d’avant séance. " Le point vise à prendre connaissance du rapport d’activités et à demander des informations complémentaires sur le processus de fusion avec l’ISPCC , l’intercommunale carolo avec laquelle l’hôpital de Chimay forme le réseau Humani.

Pour le groupe d’opposition, Tanguy Dardenne explique: "C’est le point dont nous discutions en aparté. Nous proposions au conseil de s’abstenir sur le rapport d’activités, afin de permettre aux délégués de voter en toute âme et conscience", lors des prochains organes d’administration et assemblées générale.

Un rapport d’activités inquiétant

"Nous savons que pour avancer, l’hôpital doit aujourd’hui vivre dans un groupement, ajoute Tanguy Dardenne. Mais au sein de ce groupement, il faut développer des services de part et d’autre. Or, pour le CSF, nous constatons une diminution, et cela ne date pas d’hier."

Il poursuit: "Dans le rapport d’activités, il n’est jamais mentionné la liste des compétences médicales qui doivent être basées à Chimay. Nous ne voulons pas que l’hôpital devienne seulement une maison médicale à laquelle s’ajoutent les compétences de médecine aiguës, comme les urgences ou les soins intensifs. Il importe que le flux de patients aille dans les deux sens, y compris de Charleroi vers Chimay".

Pour la majorité Cle, Denis Danvoye ajoute: "Voilà plus de quatre ans que nous sommes inquiets de ce risque de fusion, avalisé contre notre gré dans différentes instances. Aujourd’hui, il est malheureusement un peu tard. Le processus est en route. Nous devons en être conscients".

De fusion proprement dite, il ne devrait pas en être question puisque la loi impose des groupements. Reste à voir comment les représentants ruraux pourront défendre l’outil local et de proximité face à l’ogre citadin.