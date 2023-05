Warnant: qui pour battre le record du plus gros mangeur de beignets d’escargots ?

Le jour de la fête, qui se tiendra dans le quartier de l’ancienne gare de Warnant, plusieurs animations sont attendues. Éric Froli, patron de l’escargotière, proposera des visites (gratuites) de son élevage. Des courses de gastéropodes à coquille seront mises sur pied tout au long de la journée. "Les escargots seront numérotés. Les gens pourront miser dessus. Celui qui remportera la course aura droit à un petit cadeau, un produit artisanal de la région."

Le clou des festivités est attendu sur le coup de 15 heures, avec le concours du plus gros mangeur de beignets d’escargots. "Une estrade sera installée. Maximum 12 candidats pourront s’affronter. On a déjà quelques inscrits. En général, dans ce genre de concours, les gens se manifestent ce jour-là", précise Fabien Gaillard. L’inscription sera limitée à 12 personnes… pour des raisons pratiques. "Techniquement, on ne saurait pas faire plus. On ne suivrait pas", confie notre interlocuteur. Car les beignets sont confectionnés "minute" par les membres de la confrérie des Mollassons eux-mêmes, selon une recette tenue secrète. Ils sont toujours accompagnés par une bière artisanale, la Caracole ambrée, brassée à Falmignoul (Dinant).

En une demi-heure

Concrètement, les participants auront une demi-heure pour engloutir un maximum de beignets, servis avec une mayonnaise à l’ail par ravier de cinq pièces. "Il faut finir les cinq beignets et boire un verre de Caracole pour pouvoir passer au ravier suivant. La bière est là pour accompagner… parce qu’il faut bien un peu de liquide pour faire passer les escargots", sourit Fabien Gaillard alias Li Barsoudeux. Pour participer, mieux vaut avoir l’estomac bien accroché.

Le record est détenu par un habitant de Haut-le-Wastia et membre fondateur de la confrérie, Yves Mouton. Il s’était distingué en 2007 – date de la dernière organisation du concours – après avoir dévoré… 48 beignets et 7 bières Caracole de 33cl.

Avec la mise sur pied de cette fête à l’escargotière, la confrérie des Mollassons entend relancer une dynamique et se faire connaître. Car, outre ses chapitres, elle n’a pas d’événement propre. "On n’est pas très connu. Pourtant, voilà peu, avec des bénévoles de Bioul, on a rapporté 12000 € au Télévie ", souffle Fabien Gaillard.

Les festivités réveilleront le village de Warnant, amputé d’un comité d’animation depuis quelques années. "Ce n’était pas le but de départ. Mais c’est vrai qu’effectivement, il n’y a plus rien. Après, la commune d’Anhée reste vivante, avec son centre nautique, les jeunes de Haut-le-Wastia, etc." En cas de succès, l’événement connaîtra une deuxième édition.