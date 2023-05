Namur: la rue d'Erpent-Val restera à double sens

Depuis plusieurs années, un comité de quartier erpentois (le CMAEV) sollicitait la Ville de Namur pour la mise en sens unique de la rue d’Erpent-Val. "Les avis et opinions étant contrastés quant à l’opportunité de cette mise en sens unique et l’impact sur le village, le bourgmestre a proposé un exercice de démocratie citoyenne directe en invitant tous les habitants d’Erpent-Village à se prononcer pour ou contre cette mise en sens unique. De la sorte, le résultat sera le reflet de la volonté réelle et mesurable des habitants, premiers concernés par la décision", indique la Ville de Namur dans un communiqué de presse envoyé ce mardi en cours de journée.