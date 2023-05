©EdA - Florent Marot

On ne fait pas du miel avec du vinaigre. Et pourtant, l’ancienne vinaigrerie du fabricant de moutarde Bister à Jambes ne manque ni de cachet, ni de potentiel sur le plan esthétique.

Franchi le seuil, l’odeur du vinaigre, adoucie par des années de repos, prend au nez. Pour cause, l’énorme acétificateur en bois, datant de l’avant-guerre, trône toujours au centre de la pièce d’entrée, royal.

Le bâtiment est voisin et annexe de la moutarderie Bister, rénovée en 2018 en de multiples appartements par le promoteur Cobelba. "Il a été question d’intégrer la vinaigrerie à ce projet-là, mais cela ne s’est pas fait" détaille Antoine Marlair, agent immobilier en charge de la vente du bâtiment pour l’agence Pierre Marlair à Profondeville.

Entretemps, des Namurois ont racheté la vinaigrerie à Cobelba pour la transformer en un gîte urbain et un espace partagé de création artistique. Avec le Covid, ce projet n’a jamais vu le jour. Et est compromis, du moins dans les desseins de l’actuel propriétaire.

Une rénovation nécessaire

La vinaigrerie, 327 m2, est située entre la moutarderie et l’ancienne maison de la famille d’industriels jambois, rue de Francken. Elle est à vendre pour la somme de 199 000 euros. Une somme qui semble accessible au premier coup d’œil pour un tel bâtiment, au vu de sa richesse patrimoniale et son look industriel préservé.

Seulement, la Ville de Namur a émis certaines réserves quant à une transformation de cet ancien bâti industriel en logement ou en commerces. "A priori, c’est destiné à des bureaux ou un espace de création artistique, des ateliers par exemple. Voire un gîte, mais dans une taille raisonnable. Nous conseillons aux intéressés de se renseigner sur ce qu’il est possible de faire auprès de la Ville de Namur." 3 Le bâtiment est sis dans l’enclos du complexe d’appartements de la moutarderie, sans accès direct à la voirie, et n’offre que deux places de parking à ses futurs occupants.

L’acquéreur pourra aussi s’atteler à une rénovation structurelle des lieux, selon ses besoins. Les émanations de vinaigre et d’alcool propres aux activités passées ont mis à mal les murs, boiseries et sols de certaines pièces. Une grande pièce au rez-de-chaussée a tout de même été rénovée peu avant le départ des Bister. Elle faisait office de salle de réception. Pour rappel, l’entreprise a quitté son lieu d’origine en 2013, vers Achêne (Ciney).

Le bâtiment est un vrai cabinet de curiosités, vitrine dans son jus du passé du fleuron jambois, Bister.

À découvrir, l’immense acétificateur de 33 000 litres, bien sûr, mais aussi un grand tonneau de réserve d’alcool dévolu à la fabrication du vinaigre, l’ancien bureau-laboratoire du directeur ou encore un espace vitré réservé aux douaniers, percepteurs des accises.

La vinaigrerie est mise en vente depuis quelques jours et suscite déjà un certain intérêt. De nombreuses demandes affluent vers l’agence Marlair. "La vinaigrerie fait partie d’une envie plus générale de l’agence de proposer des biens atypiques. C’est quelque chose qui nous plaît et que l’on entend développer" souligne Antoine Marlair.

Le bâti date de la fin du XIXe siècle et a été rénové peu après la guerre, dans les années 40.