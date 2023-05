À Jambes, l’UR Namur lèvera le coude sous chapiteau

Il y a le sport, la compétition et ce qui fait le lien entre les supporters qui aiment faire et refaire le match, une fois le coup de sifflet final consommé. Pour rappel, la saison prochaine, l’UR Namur évoluera dans le stade Adeps à Jambes (le site des Bas Prés ayant été revendu au BEP qui ambitionne d’y créer un parking). Parmi les réticences inhérentes au déménagement, il y a celles liées au manque d’espace permettant de laisser place à la convivialité… et aussi à la rentabilité du club. Soit une bonne buvette fonctionnelle, directement connectée aux infrastructures footballistiques. Ce sera chose faite avec l’installation d’un chapiteau faisant fonction sur le parking de la piscine voisine. La convention d’occupation précaire des lieux a été approuvée par le conseil communal ce mardi soir. Laquelle comprend quelques balises. Notamment le fait qu’aucune place de parking n’est incluse dans le "deal".