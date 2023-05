30 000 euros et un local pour les scouts de Courrière

Le montage était audacieux, mais il a réussi. Les Scouts de Courrière sont parvenus à récolter 30 000 euros en moins de deux mois via une campagne de crowdfunding. Cette somme va leur permettre de déplacer, aménager et sécuriser deux conteneurs dont se débarrasse l’école Saint Martin d’Assesse. Ces classes provisoires seront transportées de la cour de récréation vers un terrain boisé prêté par la commune d’Assesse, à proximité du bois didactique de Courrière. En plus du prêt du terrain, la commune s’est engagée à assurer l’aménagement et le raccordement à l’eau et l’électricité pour un montant égal de 30 000 euros.