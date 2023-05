Rochefort-Dinant: des pèlerins armés d'un canon ont rendu hommage à Notre-Dame de Foy

On attendait les pèlerins rochefortois, partis de la cité des Roches, la veille à minuit, devant un public très nombreux. Le doyen Jules Solot les avait bénits, leur souhaitant bonne route. Il faut croire que tout a bien été puisque vers 6 h, les hommes en armes et en uniformes étaient arrivés. Comme tous les 7 ans, il s’agit d’un pèlerinage en armes, jadis imaginé par le comte de Löwenstein, régnant sur la région. À une époque où la peste et autres maladies avaient sévi. Des épidémies, on sait toujours ce que c’est, actuellement !

Dans le cortège, outre le comte de Löwenstein, "joué" par Michel Hermant, on notait, parmi les soldats, la présidente du CPAS de Rochefort, Janique Lejeune. Et parmi la cour du comte: des petits pages, des joueurs de tambours rythmant la marche et des soldats et officiers.

Tout ce petit monde était suivi, d’un chariot et d’un canon qui allait se faire entendre, dès 8h30, et même pendant la messe projetant à quelques dizaines de mètres et à renfort de poudre, du papier servant de munitions. À cette heure, si les Foy-Notre Damiens n’étaient pas éveillés, ils allaient l’être. De nombreux pèlerins rochefortois, ceux d’Houyet étant annoncés pour la fin de la matinée, remplissaient l’église de Foy.

La messe, dans une église archicomble, était présidée par le doyen Solot, il avait à ses côtés, un autre doyen, celui de Dinant, l’abbé Goffinet et le recteur du sanctuaire. Présents aussi, les trois présidents qu’a connus la confrérie de Notre-Dame de Foy: Étienne de Meester, Henry Halloy et celui d’aujourd’hui, Jean-Luc Deresteau. Présents aussi, le bourgmestre de Rochefort, Juien Defaux. l’échevine dinantaise Chantal Clarenne, le conseiller Omer Laloux ainsi que le député provincial, Richard Fournaux.

La messe finie, les pèlerins rochefortois et les hommes et femmes du régiment qui ne semblaient pas trop fatigués devaient reprendre le chemin de leur ville, après un arrêt à Chevetogne et Mont-Gauthier. Ils étaient attendus à Rochefort en fin d’après-midi.