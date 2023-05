Les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage et deux ambulances ainsi que le SMUR du CHR de Namur. Le motard, blessé, a été conduit en milieu hospitalier namurois. Le conducteur de la voiture, sous le choc, a quant à lui reçu les soins des secouristes présents sur place. Une équipe de police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constatations et du balisage routier. Un dépanneur du groupe MD a enlevé les deux véhicules accidentés.