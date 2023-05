Quartier Léopold: la Ville de Namur demande au promoteur de revoir sa copie

En effet, l’enquête publique s’est clôturée ce mercredi. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, une trentaine d’avis d’organes traitant d’enjeux environnementaux, commerciaux, patrimoniaux, modaux, etc. ont été sollicités. Une centaine de contributions de riverains ont également réceptionné par l’administration.

C’est après la lecture de différents de ces avis que la Ville a pris contact avec le promoteur Besix. "Dès la connaissance de l’avis de l’Observatoire du commerce, il a été dit que le projet devait être revu", soulignent les autorités dans leur communiqué. Pour rappel, l’Observatoire avait notamment jugé la taille des cellules commerciales du projet trop petite, ce qui risquait de nuire aux cellules existantes en centre-ville. "D’autres avis ont suivi, ajoute encore la Ville. Et si de nombreux avis reconnaissent la pertinence du projet et ses effets positifs attendus voire indispensables pour la revitalisation du centre-ville, plusieurs critiques sont également formulées dont il parait important pour le Collège communal que la S.A."Le Côté Verre"les intègre dans sa réflexion devant mener à un projet retravaillé."

Le promoteur a accédé à la demande communale et a notifié aux fonctionnaires régionaux, soit l’autorité compétente, ainsi qu’au Collège, sa décision de procéder au retrait de sa demande de permis afin d’analyser l’ensemble de ces avis et de présenter un projet revu tenant compte des remarques et avis de la manière la plus pertinente. À cet effet, tous les avis, en ce compris les remarques des citoyens, seront communiqués à la S.A. "Le Côté Verre."