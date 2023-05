Liernu : Marc Deladrière, tractoriste et fan de Zetor

De ses Zetor, il en a regonflé les vieilles gommes, reboosté les batteries, vérifier les niveaux d’huile et d’eau, les circuits de refroidissement et les durites, ces tuyaux acheminant les fluides vitaux au bon fonctionnement de l’ensemble. Enfin, il a puisé dans son mazout de chauffage pour les ravitailler au bidon.

Ça saute aux yeux, ces trois Zetor retraités des immenses champs de l’Est ont pris cher avec le temps. "Je préfère les laisser dans leur jus, – avec cette pellicule de rouille sur l’échine carrossée, – que leur refaire une peinture bleue comme à l’origine. L’objectif, et le plaisir, n’est pas de les bichonner mais de les entendre tourner comme une horloge", complète le tractoriste. Le flacon de dégrippant n’est d’ailleurs jamais loin du volant pour libérer les pièces de leur hibernation sous hangar, et dérouiller leur faculté à donner de la voix et à vibrer dans ce grand orchestre de mécanique pure, avec pistons, bielles et bougies s’épanouissant dans la viscosité d’un chœur de graisse et d’huile.

Un souvenir d’enfance

Sans être un fils de ferme, Marc Deladrière est dans son élément parmi ces machines de force d’un autre âge. Les engins à moteur l’ont toujours fasciné, une passion qui perdure pour s’être enracinée dans l’enfance. Gamin, il allait ramasser les ballots de paille, "un intense moment de joie", et regardait son papa, Ludwig, entretenir sa Coccinelle. "Sous le capot, les pièces étaient disposées à la façon d’un tableau didactique. D’un coup d’œil, on comprenait le moteur", comme à une leçon de mécanique. Pour voir palpiter cette machine rudimentaire, c’est encore plus facile autour d’un capot relevé de tracteur, à hauteur d’homme. "Tout est accessible sans efforts, avec des outils de base, et tu passes facilement en dessous." Pas besoin d’être Superman.

Dans le milieu des vieux tracteurs, on n’a pas la grosse tête. "En tracteur, c’est bon enfant. On ne se toise pas", dit Marc Deladrière. Le propriétaire d’un antique et réputé John Deere, la Rools des tracteurs, ne se la pète pas comme un Porschiste du milieu plus élitiste de l’automobile. Le Liernusien le sait: il participe à des rallyes dans son humble Citroën Dyane.

L’univers des tractoristes baigne, lui, dans la simplicité: on s’installe au volant de sa mécanique herculéenne en sarrau bleu. "Nous sommes des gens habités par la passion de la mécanique, complète Marc Deladrière, admirateur du génie humain dépassant sans cesse les limites: "Toutes les pièces qui tournent participent à un ensemble harmonieux. On croit que cela va de soi. Or, un cerveau humain a pensé à tout et l’a mis au point pour que ça fonctionne". Et cela, ça l’émerveille.

À Aische-en-Refail dans le cadre de la kermesse ce lundi 29 mai à 10 et 14 h.